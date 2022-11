La DO Pla de Bages, protagonista de la quinzena al VINSEUM

Fins al proper dia 28 de novembre, la Denominació d’Origen Pla de Bages serà la DO de la quinzena al VINSEUM, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. La DO bagenca oferirà el seu producte en la degustació final de la visita a VINSEUM. A més, durant tot l’any es poden trobar també vins DO Pla de Bages a la botiga del museu. S’hi podran trobar també les samarretes i dessuadores de “cultura de vi”. Se’n podran trobar de diferents talles, a més de poder-les encarregar per ser entregades al final de la quinzena a un preu promocional. Un cop acabada la participació amb Vinseum, encara es podran trobar a través del web dopladebages.com

Aquesta és una acció de promoció que té com a objectiu donar visibilitat a la DO Pla de Bages, tot vinculant l’experiència dels visitants amb un territori encara desconegut per a molts públics. En el projecte participen cellers i denominacions d’origen que són Amics d’Honor de Vinseum. S’hi poden trobar 17 cellers i 4 elaboradors, tots ells de tradició familiar i amb un paisatge únic de petites parcel·les de vinya envoltades de bosc. El Bages havia estat una potència vitivinícola, amb més de 27.700 hectàrees de vinya abans de l’arribada de la fil·loxera. Un passat que ha deixat com a testimoni més de 6.500 barraques, tines a peu de vinya i murs de pedra seca.