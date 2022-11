Els viatges de negocis se situen encara el 12,5% per sota dels nivells precovid, amb uns 10 milions de desplaçaments en el primer semestre de l'any (11,4 milions en aquest període del 2019), en un segment que va una mica més endarrerit que la resta pels nous hàbits de treball i la proliferació de les reunions en línia.

Amb les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre turisme dels residents i entrades de turistes internacionals, en el primer semestre del 2022 (l'últim període tancat del qual hi ha xifres de tots dos indicadors) es van registrar un total de 10 milions de viatges de negocis, pels 11,4 milions de tres anys abans.

No obstant això, en el primer semestre d'enguany ja gairebé supera les xifres de tot el 2020, el pitjor any de la història del turisme i els viatges, quan es van comptabilitzar 10,7 milions de moviments per raons professionals (9,4 milions dels nacionals i 1,3 milions d'entrades d'internacionals).

Abans de la pandèmia, el 2019, se n'havien fet més del doble: 21,53 milions de viatges per feina, dels quals 16,12 milions van correspondre a ciutadans nacionals i 5,41 milions més, a estrangers que van venir a Espanya per negocis o qüestions professionals.

El 2021 els números van ser una mica millors, però encara molt marcats per les successives onades del coronavirus, de tal manera que es van comptabilitzar 14,44 milions de desplaçaments per qüestions de treball, dels quals 12,3 van ser dins l'Estat i els 2,1 restants, internacionals.

Un 94% dels viatges de feina són estatals

Amb dades d'anys tancats, el 2021 els 12,3 milions de viatgers espanyols que es van desplaçar per raons professionals es van quedar a Espanya en la seva immensa majoria (11,57 milions, un 94%), i els gairebé 800.000 restants van sortir a l'estranger, sobretot a Europa (716.000).

El 2019 s'havien mogut per aquests motius 16,1 milions de persones residents a Espanya, sobretot a l'interior del país (13,9 milions) mentre que a l'exterior van ser 2,16 milions (1,77 a la resta d'Europa).

El pitjor exercici va ser el 2020, amb 9,3 milions de viatges dels espanyols, dels quals 8,8 es van fer dins del país i poc més de mig milió a d'altres (una quarta part de l'any anterior).

Van viatjar específicament a congressos i fires 524.000 persones el 2021, encara no una tercera part dels 1,46 milions de dos anys abans, en absència del virus de la covid.

Els viatges de negocis representen entorn del 10% de tots els desplaçaments que fan els espanyols, encara que la taxa ha pujat una mica des del primer semestre del 2019 (9,3%) a aquest mateix període d'enguany (10,3%).

La despesa, més dinàmica

En termes de despesa, el 2019 aquest tipus de moviments van sumar 12.739 milions d'euros si es tenen en compte tant els desplaçaments dels espanyols (6.700 milions d'euros) com els dels estrangers que van venir a Espanya per negocis (6.050 milions).

Les xifres del 2020 són més pobres: se'n va consignar una tercera part, 4.386 milions d'euros, amb gairebé 3.000 milions que van gastar els espanyols en els seus viatges de feina per l'interior del país i 1.400 milions dels internacionals.

L'any passat, el 2021, els números van remuntar però es van mantenir lluny encara dels nivells precovid, ja que la despesa total es va situar en 6.500 milions (4.260 milions dels espanyols i 2.250 dels residents forans).

El primer semestre d'enguany el ritme de creixement és molt significatiu: els espanyols es van gastar en aquests desplaçaments professionals 3.600 milions d'euros i, si es manté aquest ritme, s'acostarà al volum precovid al tancament de l'any.