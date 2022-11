L’empresa càrnia Mafrica, de Sant Joan de Vilatorrada, presentarà divendres, 25 de novembre, una planta pilot pensada per valoritzar tots els tipus de residus que genera, tant els sòlids com els efluents residuals líquids, amb l’objectiu d’avançar en el futur cap a estratègies de “residu zero”. La planta està dissenyada i supervisada pel Centre Tecnològic BETA (CT BETA) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), en el marc del projecte europeu AccelWater, en el qual també participa el clúster INNOVAC (Associació Catalana d’Innovació del sector carni porcí). Es tracta de l’única planta pilot a l’Estat espanyol.

A l’acte de presentació, hi assistirà Isaac Peraire, director de l’Agència Catalana de Residus (ACR); Mar León, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); Eva Espasa, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC; Sergio Ponsá, director del CT BETA; Gerard Masferrer, responsable d’R+D+I de l’empresa MAFRICA, i Eudald Casas, director d’INNOVACC, entre altres personalitats i representants de diverses administracions.

El projecte AccelWater treballa en l’àmbit europeu per optimitzar el consum d’aigua en la indústria d’aliments i begudes. A banda del sector carni, també planteja solucions pensades per als sectors cerveser, lacti i per a les indústries de processament de tomàquet o de peix. AccelWater s’implementa a través de quatre plantes pilots ubicades a Grècia, Itàlia, Islàndia i també a l’Estat espanyol, on precisament s’analitzarà la gestió integral de residus en l’àmbit del processament de carn.