El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat l'acord amb la banca que pretén alleugerir la càrrega hipotecària a les famílies amb rendes inferiors a 29.400 euros. El decret amplia la cobertura estipulada al Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris vulnerables i l'executiu calcula que beneficiarà més d'un milió de llars. La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha remarcat que un terç de les llars que tenen hipoteques a tipus variable podran beneficiar-se de períodes de carència, congelacions de quotes o allargament de terminis. Alhora s'eliminaran durant el 2023 les comissions per amortització anticipada i per la conversió de la hipoteca variable a una de fixa.

L'objectiu és que totes les mesures estiguin vigents a partir de l'1 de gener. En roda de premsa després del Consell de Ministres, Calviño ha remarcat que és un paquet "important" i permetrà que les famílies vulnerables tinguin "més tranquil·litat, confiança i certesa". La vicepresidenta ha subratllat que les mesures "no responen a un risc o impacte macro per l'augment de tipus", ja que "la situació del mercat hipotecari és molt diferent de la de la crisi de 2007".

Per a les famílies amb rendes inferiors a 25.200 euros anuals i que dediquen més del 50% de la renda mensual a pagar la hipoteca, es planteja una rebaixa del tipus d'interès durant un període de 5 anys de carència (fins a la taxa de l'euríbor -0,10% davant l'actual de +0,25%). També es possibilita una segona reestructuració de deute i s'amplia a 2 anys el termini per sol·licitar la dació en pagament de l'habitatge.

A més, s'amplia l'àmbit d'aplicació del Codi de Bones Pràctiques a les llars que no compleixen el requisit actual d'increment de l'esforç hipotecari del 50%. Aquestes famílies podran accedir a una carència de dos anys, un tipus més favorable durant aquest termini i l'allargament de fins a 7 anys en els seus préstecs.

A banda, es crea un nou Codi de Bones Pràctiques que permetrà a les famílies amb rendes inferiors als 29.400 euros alleugerir la càrrega financera de les hipoteques contractades fins al 31 de desembre del 2022. La seva càrrega hipotecària haurà de representar més del 30% de la renda i la quota haver augmentat almenys un 20% per les pujades de tipus. Se'ls oferirà la possibilitat de congelar la quota durant dotze mesos, un tipus d'interès menor sobre el principal ajornat i allargar a 7 anys el termini d'amortització del crèdit.

Aquestes mesures es completen amb l'eliminació durant el 2023 de les comissions per amortització anticipada i per conversió del crèdit de tipus variable a fix, entre altres millores. La iniciativa s'adopta després de la negociació mantinguda amb les patronals bancàries -AEB, CECA i UNACC- i el Banc d'Espanya.

Crítiques d'Unides Podem

Sobre les crítiques de membres d'Unides Podem, Calviño ha remarcat que "els acords d'avui són de tot el Consell de Ministres". Calviño ha explicat que ha estat una feina "molt intensa i constructiva" amb les patronals i que a partir d'ara les entitats tindran un mes per decidir si subscriuen aquest acord, que és voluntari. La vicepresidenta primera ha destacat que Caixabank "ja ha dit que ho subscriurà" i ha defensat que l'experiència amb aquesta mena de codis de bones pràctiques fins ara ha estat "positiva".

UATAE confia que l'acord inclogui aspectes que "facilitin" els canvis a tipus fix

La Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE) ha celebrat l'acord entre el Govern espanyol i la banca per alleugerir les hipoteques i, en aquesta línia, ha confiat que el decret inclogui aspectes que "facilitin" als treballadors per compte propi fer canvis cap a tipus d'interès fixos. "La banca no pot continuar donant l'esquena a la ciutadania com ja va fer en crisis anteriors", critica UATAE, que demana a les entitats que "es comprometin a millorar" els crèdits i préstecs concedits als autònoms. L'associació admet que l'acord d'aquest dimarts "és un pas important" però, al mateix temps, reclama mesures concretes pel col·lectiu perquè assegura que fan un "sobreesforç gairebé inhumà" per tirar endavant.

CCOO diu que és "insuficient" perquè "no ofereix una solució duradora" a les llars

CCOO considera que l'acord entre el Govern espanyol i la banca per alleugerir la càrrega hipotecària de les famílies és "insuficient" perquè "no ofereix una solució duradora". En aquesta línia, el sindicat critica que les mesures no arribaran a tota la protecció "que requereix protecció" davant la pujada dels tipus d'interès. "Manté criteris restrictius de renda i esforç", apunta el sindicat en un comunicat sobre el fet que el decret s'adreci a llars amb rendes inferiors a 29.400 euros. Així mateix, CCOO considera que el pacte "pal·lia lleument" l'increment dels tipus d'interès, però no els frena. Per la seva banda, el sindicat defensa que s'hauria d'haver fomentat l'oferta bancària d'hipoteques a tipus fix.

A més, considera que per afrontar l'encariment de les hipoteques calen "mesures estructurals", que assegura que "no figuren" en l'acord entre l'executiu de l'Estat i el sector bancari. Així, aposta per una "millor regulació", que garanteixi l'accés a unes "condicions sostenibles" de finançament per a les persones que vulguin adquirir una propietat.