L'Eurocambra ha aprovat aquest dilluns la directiva per garantir un mínim de presència de dones en els llocs directius de les grans empreses. Concretament, les noves regles fixen una quota d'almenys el 40% de dones en els llocs directius no executius de grans companyies a partir del juny del 2026. En el cas dels llocs directius executius, la xifra es rebaixa fins al 33%. La directiva europea preveu que les companyies hagin d'informar de l'equilibri de gènere i els seus plans per aconseguir els objectius. A més, la directiva preveu multes per a les companyies que no compleixen les xifres fixades. L'exigència no s'aplica en el cas de les empreses de menys de 250 treballadors.

L'aprovació de la normativa arriba 10 anys després que es fes la proposta inicial. La iniciativa va quedar bloquejada al Consell, on seuen els governs, fins que els 27 van acordar una posició negociadora al març del 2022. Això és el que va permetre començar les converses amb l'Eurocambra i que es tanqués un acord polític al juny. Amb la llum verda de l'Eurocambra, els dos colegisladors ja han ratificat l'acord i ara els estats tenen dos anys per aplicar la norma. "És el principi del final de la desigualtat de gènere a la Unió Europea", ha dit la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, en una roda de premsa després de la votació. Metsola ha subratllat que es tracta d'una norma que estarà "especialment orgullosa" de rubricar i ha demanat "no esperar 10 anys més per fer els pròxims passos". Les dues ponents, les socialdemòcrates Evelyn Regner i Lara Wolters, també han celebrat la llum verda de la cambra a la directiva. "És un pas important per a la igualtat de gènere", ha dit Regner, tot subratllant que la directiva "elimina obstacles" per a les dones. "Eliminem un dels principals obstacles per a les dones: les xarxes informals masculines", ha dit. Al seu torn, Wolters ha afegit que més dones han arribat a llocs directius als països on s'han establert quotes obligatòries. En un comunicat conjunt, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, la comissària d'Igualtat, Helena Dalli, i de Valors i Transparència, Vera Jourová, han celebrat la ratificació de la normativa com un "pas endavant" en la igualtat de gènere als llocs directius de les empreses. "Hi ha moltes dones qualificades per a posicions d'alt nivell i amb la nova llei europea farem que tinguin opcions reals per arribar-hi", han subratllat les membres de l'executiu comunitari.