Les associacions de fabricants d'automòbils (Anfac) i de components (Sernauto), juntament amb els sindicats UGT i CCOO, han proposat al Govern espanyol que impulsi rebaixes fiscals i bonificacions per fomentar la mobilitat elèctrica. En un manifest conjunt amb 17 mesures, patronals i sindicats aposten per rebaixar l'impost sobre les activitats econòmiques, l'impost sobre les construccions, instal·lacions i obres, o l'impost sobre béns immobles en el cas de les indústries que es dediquen a l'electrificació del sector de l'automòbil. Amb tot, agents socials i patronals demanen reunir-se amb el govern espanyol en el marc de la mesa de l'automoció per abordar la "transformació" del sector.

El document també apunta que és "necessària" una reforma fiscal que incentivi la compra de vehicles sostenibles, sense que això impliqui penalitzar la compra d'altres tipus de vehicles nous, independentment de la seva tecnologia. En mobilitat sostenible, també recorda que "cal multiplicar" els punts de recàrrega de cotxes elèctrics. "Urgeix reactivar la mesa de l'automoció, ja creada, mitjançant un calendari recurrent de reunions i un pla de treball", resumeix el manifest. En aquest sentit, remarca que cal "definir" un model de mobilitat que sigui compatible amb la descarbonització de l'economia i el manteniment d'una indústria "clau". "L'administració, els sectors i els agents involucrats hem de fer un esforç que llençar una visió integrada com a sector", apunta el document. A més, també proposen un pla específic per "requalificar" i fomentar la formació en l'automoció, amb una "aposta decidida" per l'FP dual i un impuls a l'ocupació de dones. Amb tot, Anfac, Sernauto, UGT i CCOO recorden que el sector representa el 10% del PIB de l'Estat, origina el 15% de tota la recaptació fiscal i conforma el 9% dels llocs de feina, si es té en compte tota la cadena de valor –prop de dos milions de persones de manera directa i indirecta-.