De tradició americana a una cita imprescindible més en el calendari comercial català. El Black Friday ha arrelat a casa nostra en pocs anys i s'ha convertit en el tret de sortida de la campanya de Nadal per al sector del comerç. Sempre se celebra el divendres després del Dia d'Acció de Gràcies, així que aquest 2022 serà el 25 de novembre. Durant aquest dia, s'acostumen a fer promocions i descomptes amb la intenció d'animar els compradors. La prova que el Black Friday és un èxit és que les compres per internet durant els dies previs i posteriors disparen l'activitat del sector logístic un 40% en relació amb una setmana normal. A Manresa, des de fa uns dies ja hi ha cartells que anuncien que establiments de la ciutat també estan preparant ofertes especials.

Per què se celebra el Black Friday?

La cita comercial del Black Friday té el seu origen als Estats Units i està molt relacionada amb la festivitat del dia d'Acció de Gràcies, el 'Thanksgiving Day'. El nom es va utilitzar per primera vegada a Filadèlfia el 1961, a conseqüència del caos que va generar en el trànsit als carrers la quantitat de gent que omplia les botigues per comprar a preu rebaixat l’endemà del dia d'Acció de Gràcies. Va ser l'empresa Apple la primera que va instaurar la tradició aquí, i centres comercials i empreses amb servei de venda per internet van apostar per seguir la seva estela, convertint la jornada i els dies previs en un fenomen de consum massiu.

Algunes ofertes per aprofitar el Black Friday a Manresa

Bureau Vallée. La botiga de papereria, copisteria, cartutxos i informàtica situada als Trullols (Av Països Catalans, 165) ofereix un 10% de descompte en tots els productes només el divendres, 25 de novembre. També, dins la campanya de Nadal, ofereix un iPhone SE 2020 ab 128 GB i recondicionat per 269 euros, una impressora multifunció Epson Ecotank ET-2811 per 179,90 euros i un Smartwatch Cosmic doble polsera i pantalla extra gran per 26,90 euros.

Bazar El Regalo . L'establiment del Passeig Pere III, 48, proposa descomptes especials en petits electrodomèstics, com un robot aspirador Cecotec (rebaixat de 299 a 199 euros), una cafetera Delongi (de 399 rebaixada a 279) i una màquina d'afeitar Philips (de 139 a 99 euros).

Black Friday a Zara i Inditext. El gegant de la moda, avança el seu Black Friday a les botigues de la cadena –Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho...–, com ja va fer en anys anteriors, tot i que només per a clients. És a dir, aquells que tinguin descarregada l' 'app' de Zara o de la resta de marques podran obtenir descomptes del 40% el dia abans , el 24 de novembre, cap a les 20 hores a l''app'. A partir de les 22, també a la pàgina web i durant tot el dia 25 s'aplicaran a les botigues físiques.

Iglesias Moda. L'establiment celebra la Black Week amb descomptes de fins al 30 %

Montse Interiors. Fins a un 70% de descompte en productes del seu catàleg, del 14 al 28 de novembre.

Azul Marino. Si t'agrada viatjar, Azul Marino Viatges ofereix descomptes del 5% en grans viatges, un creuer pel Mediterrani a partir de 299 euros, un viatge a Egipte per 890 euros i una estada al Carib per 990.

Promocions de Regió7. Entre les promocions actives del diari hi ha un joc de tres tovalloles de Burrito Blanco i un assecador de cabell professional.

La Sirena. La cadena de congelats ofereix la 2na unitat al 50% de descompte en molts productes, del 21 al 28 de novembre, només a través d'internet.

Hipermercats i grans superfícies . Carrefour, Lidl, Fes Mes (que sorteja un val per valor de 299 euros), The Phone House i Leroy Merlin són algunes de les marques establertes a Manresa que tenen ofertes especials amb motiu del Black Friday.

I si després de les compres vols una copa de vi, apunta que aquest divendres, 25 de novembre, se celebra la Festapa't al Museu de la Tècnica, la festa del vi i la gastronomia. Cal adquirir una entrada (30 euros les anticipades, 35 a taquilla).

Hem convertit el Black Friday en una campanya massa llarga?

A l'Estat, la tradició del Black Friday s'ha importat i adaptat d'una forma peculiar, i això preocupa als petits comerciants, que consideren que caldria cenyir-se al divendres, com és tradició als Estats Units, o com a molt a dos dies aprofitant el cap de setmana, però no anar més enllà. El problema, consideren, és que el Black Friday es basa en la promoció de descomptes, fet que xoca amb la tradicional campanya de Nadal, que fins la irrupció d'aquesta cita tradicional dels Estats Units mai havia plantejat rebaixes en preus. És complex fer una campanya de Nadal, que és quan més es ven, amb una de Black Friday just acabada de fer, alerten.

Alerta amb les estafes

Coincidint amb el Black Friday, els ciberestafadors preparen trampes especials i cal anar en compte en les compres i ofertes que trobem per internet. Per exemple, fa uns dies va saltar l'alerta d'uns estafadors que es feien passar per Iberia. L’oferta era temptadora: et prometien que l’aerolínia regalava vols o sortejava un número limitat de bitllets a un preu irrisori. El cas és que és una oferta factible, però realment era una estafa.

Vols treballar durant la campanya de Nadal?

En aquest enllaç pots trobar les ofertes de feina de Manresa i rodalia a les portes de la campanya de Nadal.