Esquerra Republicana de Catalunya ha fet un gest aquest passat dimarts a favor de la negociació pressupostària amb la incorporació de diverses esmenes transaccionals de la formació republicana en la tramitació de la llei de Pressupostos Generals de l’Estat i que han estat signades amb els grups parlamentaris del PSOE i Podemos. Una de les esmenes contempla l’aportació d’una quantitat de mig milió d’euros per a la reconversió industrial i social de Cardona.

Des de l’Ajuntament de Cardona veuen aquesta aportació com «una notícia molt positiva» que permetria a la vila fer un salt molt important. L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha explicat que «feia molt temps que des de l’Ajuntament i el grup parlamentari d’Esquerra Republicana s’estava treballant per poder disposar d’uns recursos que ens ajudin a fer possible l’impuls econòmic de Cardona». Estruch considera que «aquesta notícia arriba en un gran moment» tenint en compte que s’estan a punt d’iniciar les obres del nou polígon industrial La Cort II que «ha de permetre una reactivació econòmica important».

«Estem parlant d'un polígon el qual acollirà, entre d’altres, l’empresa de robòtica Frontmatec-AIRA amb una inversió inicial de més de 7 milions d’euros. Això permetrà fer front a tot allò que l’Ajuntament ha d’assumir per fer realitat aquest nou polígon a banda d’altres accions de promoció econòmica del municipi per tal de millorar el teixit empresarial», manifesta.

Per la seva banda, la portaveu del partit republicà al Senat, Mirella Cortès, també ha destacat la feina feta des d’Esquerra Republicana per «forçar al govern espanyol a complir l’acord de l’any passat referent a la reconversió industrial i social del Bages després del tancament de la mina».

«Aquest 2022, mitjançant una esmena d’Esquerra Republicana, Sallent i Súria ja van rebre mig milió d’euros amb l’objectiu d’impulsar nova activitat econòmica», ha recordat la senadora. En aquesta línia i en el cas d’aprovar-se els pressupostos, Cardona serà el tercer municipi bagenc que rebrà pel 2023 la quantitat de 500 mil euros per fer efectiu l’acord de reactivació econòmica dels pobles miners de la zona que estan patint pels tancaments de les mines.

Comença el tràmit al Congrés

Els republicans han explicat que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LGPE), amb aquestes esmenes transaccionals, comença el seu tràmit al Congrés, però que encara queda camí per recórrer des de l’òptica de la negociació durant els propers dies, abans no es pugui donar per fet un acord definitiu. Aquest dijous està prevista la votació de la LPGE al Congrés, que continuarà el seu tràmit al Senat durant el mes de desembre, i en el cas de ser incorporades noves esmenes a la cambra alta legislativa, hauran de ser ratificades finalment en una nova sessió plenària al Congrés.

Ahir es feia pública també l’esmena transaccional que preveu l’establiment d’un mecanisme per garantir que s’executen les inversions de l’Estat a Catalunya. Segons l’esmena, signada amb el PSOE i Unidas Podemos, l’Estat transferirà a la Generalitat els fons per a realitzar obres en infraestructures claus a Catalunya en l’àmbit ferroviari i de carreteres, per un valor total de prop de 900 milions d’euros. Cortès detalla que des del partit republicà s’ha aconseguit esmenar els Pressupostos Generals de l’Estat «per posar-los al servei de la ciutadania de Catalunya. Hem de fer valdre la força del municipalisme que és el gran motor de vertebració del nostre país».