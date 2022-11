La reunió del Consell d'Energia de la Unió Europea (UE) acaba sense acord i es posposa la decisió d'un topall del gas conjunt al 13 de desembre. Després d'un debat "bastant acalorat", segons ha detallat el titular d'Energia txec, Jozef Síkela, els estats membres han deixat per d'aquí a dues setmanes la decisió final sobre la proposta de Brussel·les que fixa el límit en 275 euros el megawatt hora (MWh) i que ha provocat rebuig en molts països, com Espanya. La proposta de la Comissió Europea (CE) plantejava que el mecanisme de correcció del mercat s'activaria automàticament davant d'excepcionals pujades de preus sobre la base del mercat holandès TTF, de referència per a la UE, i limitaria durant un mes les transaccions al mercat regulat.

Alhora, la CE havia proposat que hi hagués un fre d'emergència en cas que provoqui "greus pertorbacions". L'activació del mecanisme està condicionada a que es compleixin dos requisits: que la base del preu neerlandès arribi al màxim marcat durant dues setmanes i que la diferència amb el mercat europeu sigui de 58 euros o més respecte de la mitjana global del gas natural liquat (GNL) durant 10 dies, uns criteris que han generat crítiques entre els països com l'Estat espanyol, que demanaven un llindar més baix.

Tot i la falta d'acord, el ministre d'Indústria i Comerç de la República Txeca, Jozef Síkela, ha afirmat que es pot transmetre "un missatge clar d'unitat" després de la reunió. "No hem destapat el xampany, però l'ampolla s'està refredant a la nevera", ha exemplificat Síkela en una roda de premsa després de la trobada del Consell.

"Hi ha opinions molt divergents sobre el topall. Avui hi ha hagut un debat inaugural que servirà de punt de partida de l'acord que volem presentar el desembre", ha dit el ministre txec, que ha rebutjat la possibilitat de no assolir un pacte perquè "hi ha massa en joc".

Durant la reunió d'aquest dijous, els ministres sí que s'han posat d'acord sobre dues propostes: el mecanisme de solidaritat pels estats en dificultats energètiques perquè "en cas d'emergència cap estat es trobi sol", així com accelerar els procediments per a concedir permisos per a projectes d'energia renovables, ha explicat la comissària europea d'Energia Kadri Simson.

Simson ha assegurat que estava previst que aquest dijous no s'arribés a un acord sobre el mecanisme de correcció i s'ha mostrat confiada en les negociacions de les setmanes vinents per arribar a un consens sobre aquest acord "fonamental". "Tot i haver-hi diferents tesis a la sala, és possible trobar una solució que compti amb un ampli suport", ha dit.

Preguntada sobre si estaria disposada a proposar un llindar del preu del gas per sota els 200 euros, tal com han demanat 15 estats membres, Simson ha assegurat que el plantejament "no gira entorn d'una xifra" sinó que és un "tot complex".