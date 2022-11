Les empreses catalanes tenen 8.382 filials a l'estranger, la xifra més alta en els últims cinc anys i un 3% més que abans de la pandèmia, segons un estudi fet públic aquest dijous per Acció. Les seus de les empreses estan ubicades principalment a Portugal, els Estats Units, Mèxic, el Brasil i França. Es tracta sobretot d'empreses de serveis (30,3% del total), manufactures (19,5%) i comercials (18,1%). "L'economia catalana ha fet un esforç els darrers anys, sobretot des de la crisi del 2008, i avui tenim una base molt més diversificada i internacionalitzada", ha explicat a l'ACN el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, abans de reunir-se amb els agents implicants en aquest procés de sortida a l'exterior.

A la reunió hi ha assistit representants del Consell General de Cambres, d'Amec, Foment, Pimec, Caixabank, Unió Patronal Metal·lúrgica i Secartys. Amb ells, el Govern ha compartit els pilars de l'estratègia d'internacionalització per als pròxims anys, que, segons Torrent, passa per la venda en línia i per reforçar la "multilocalització", i prioritzar així la diversitat de destins en un moment de tensions geopolítiques.

"També hem crescut en exportacions, si agafem les dades d'aquest setembre i les comparem amb l'any anterior veiem que hem crescut el 19,5%", ha detallat al conseller. Així mateix, ha ressaltat que Catalunya està, de nou, "al capdavant" dels territoris més exportadors de l'Estat amb més d'un 24% de l'activitat exportadora total.

Els sectors amb filials amb més volum de facturació són l'alimentació, que concentra l'11,8% del total de vendes a l'estranger, seguit de les infraestructures i la construcció, que generen un 10,6% del negoci a l'exterior. També destaca el comportament de les seus a l'estranger del sector de finances i assegurances (10,4% del total) i la indústria farmacèutica (8,9% del total). L'estudi també apunta que el 83,4% de les empreses catalanes amb filials són pimes.