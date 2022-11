Mafrica inaugura una planta pilot per recuperar aigua i residus orgànics

Mafrica va inaugurar ahir al migdia de manera oficial una planta pilot dissenyada i desenvolupada pel Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) per recuperar i reutilitzar l’aigua i també residus sòlids del procés industrial de l’escorxador de Sant Joan de Vilatorrada. La planta, que, de fet ja fa deu mesos que està en funcionament, permet valoritzar i recuperar els residus, tant sòlids com líquids, que genera l’empresa, amb l’objectiu d’avançar cap a l’estratègia de «residu zero» a la indústria càrnia. A partir de vuit tecnologies diferents, la planta pilot permet generar aigua reutilitzable, biometà, biomassa per a caldera, efluents i esmenes orgàniques riques en nutrients, bioestimulats i CO2 reutilitzable.

La instal·lació, ubicada al costat de l’actual estació depuradora d’aigües residuals de Mafrica, estarà en funcionament fins al 2024, quan es preveu obtenir els resultats definitius de la prova pilot, i consta de dues línies de tractament. Una primera processa les aigües residuals per recuperar aigua d’alta qualitat amb potencial de ser reutilitzada en una instal·lació industrial que utilitza 500.000 litres d’aigua en un dia de matança, i un producte líquid concentrat en nutrients útil per a l’agricultura. La segona línia és la de valorització de residus sòlids (especialment matèria orgànica no destinada al consum, com vísceres, contingut intestinal, greixos i també llots), amb l’objectiu d’obtenir bioenergia en forma de biogàs o biomassa apta per ser utilitzada en calderes convencionals.

La presentació de la planta pilot es va fer ahir a la seu de Mafrica, amb la presència d’Isaac Peraire, director de l’Agència Catalana de Residus; Mar León, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua; Eva Espasa, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC; Laia Llenas, subdirectora del Centre Tecnològic BETA; Gerard Masferrer, responsable d’I+D+I de Mafrica; i Eudald Casas, director del clúster carni Innovacc, que van ressaltar el valor de l’economia circular.

El 56% del consum mundial d’aigua dolça destinada a ús industrial es produeix a la indústria alimentària i de begudes. Al sector carni, els escorxadors de bestiar porcí poden utilitzar entre 250 i 550 litres per cap d’animal sacrificat; la neteja de canals i d’equips i la higienització de les instal·lacions les activitats que generen més consum d’aigua. En el cas dels escorxadors de bestiar boví l’ús encara és major: entre 500 i 1.000 litres per peça.

La planta pilot s’emmarca en el projecte europeu AccelWater, que té com a objectiu «optimitzar el consum d’aigua a la indústria alimentària i de begudes mitjançant la introducció de tecnologies d’última generació de recuperació, reutilització, monitorització i control de l’aigua basades en intel·ligència artificial». També es proposa la «recuperació, gestió i optimització dels residus sòlids i de l’energia per assolir la sostenibilitat mediambiental, l’estalvi de despeses i el desenvolupament de productes de valor afegit».

Aquest projecte s’implementa amb quatre plantes pilot en indústries clau de la Unió Europea: simbiosi industrial que integra les indústries làctia i cervesera (Grècia), processament del tomàquet (Itàlia), processament del peix (Itàlia) i processament de la carn (a Mafrica). El projecte, en què participen 18 socis de 5 països de la Unió Europea, té un pressupost de 9,4 milions d’euros i està finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa Horitzó 2020. El CT BETA, per la seva banda, va néixer el 2014 per donar impuls a l’activitat investigadora en el camp de les tecnologies ambientals i la bioeconomia circular a la UVic-UCC.

Mafrica, amb més de cinquanta anys d’història, manté l’estructura d’empresa familiar iniciada per set socis del territori. L’escorxador dona feina, entre llocs de treball directes i indirectes, a 340 persones. El 2021 va facturar 115 milions d’euros. L’escorxador té capacitat per sacrificar 10.000 porcs setmanals. El 80% de la producció de l’empresa és porcina; la resta és de xai i vedell. L’empresa té entre els seus clients grans cadenes de distribució i fabricants d’embotit.