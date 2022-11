El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa ha organitzat per a divendres, d’11 a 13 h, un seminari per informar sobre tots els detalls del nou sistema de cotització de la reforma per a treballadors i treballadores per compte propi,, que entrarà en vigor el 2023, que serà impartit per la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. El juliol passat el Consell de Ministres va aprovar la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

El seminari té l’objectiu de donar resposta de forma fidedigna a tots els dubtes que genera aquesta nova legislació. Durant el taller hi haurà un torn de preguntes obert per concretar aquelles parts del nou sistema que desperten més confusió. Aquesta proposta formativa és gratuïta gràcies al cofinançament de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Les places són limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció.