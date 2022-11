El preu mitjà de la gasolina a l'Estat ha baixat un 1,12% després de dues setmanes seguides d’increments, mentre que el del gasoil acumula tres setmanes consecutives de descensos, amb una caiguda del 3,24% en relació amb els set dies anteriors, així que la bretxa entre els dos carburants descendeix fins als 11 cèntims a favor del dièsel. A Manresa, omplir avui el dipòsit de gasoil té un preu d'1,626 euros a l'estació de servei més barata, la bonÀrea del Polígon dels Dolors, i d'1,849 euros a la més cara, la BP Oil de la carretera Cardona. D'altra banda, el litre de gasolina a les estacions de servei manresanes té un preu que oscil·la entre els 1,545 euros (a la més barata) i 1,759 euros (a la més cara).

Malgrat aquests nivells de preu, els dos carburants es mantenen lluny dels màxims que van tocar aquest estiu, quan al juliol la gasolina va arribar als 2,141 euros i el gasoil, als 2,1 euros.

Així mateix, la gasolina es manté per sota de les xifres d’abans de l’entrada en vigor de l’ajuda de 20 cèntims per litre que va aprovar el Govern a finals de març –1,818 euros litre–, tot i que en el cas del gasoil continua superant aquest nivell –1,837 euros– malgrat els últims descensos.

De com acabin els preus dels carburants el mes de desembre dependrà que l’Executiu decideixi estendre aquesta mesura de manera generalitzada o només per a determinats professionals (transportistes entre ells) i col·lectius vulnerables. A més, el preu dels combustibles també afecta en el càlcul de l’Índex de Preus de Consum, i l’IPC de novembre que es publica és el que permetrà calcular l’augment de les pensions per a l’any 2023. Els sous dels empleats d’empreses públiques no depenen d’aquesta dada, tret que així es reculli al conveni laboral o si el salari de l’empleat és inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI).