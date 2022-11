El Consell General d'Economistes alerta que les insolvències a l'Estat augmentaran al voltant del 20% aquest 2022 i un 11% el 2023. Així ho constata l'Atles Concursal 2022, que detalla que es tracta de nivells "molt per sobre" respecte d'abans de la pandèmia. De fet, segons els economistes, Espanya és dels països on es preveu un major increment de les insolvències respecte del 2019, fins al 66%, i, en aquest sentit, confien que la nova llei concursal aprovada a l'agost permeti una gestió "amb major agilitat". Així mateix, entre gener i setembre d'aquest any el número de concursos de creditors s'ha enfilat fins als 3.618, de manera que ha superat els registres del 2021 (3.169) i del 2019 (3.383). Destaca l'increment dels autònoms.

En concret, l'increment entre dels concursos de creditors dels treballadors per compte propi ha pujat fins als 2.330, és a dir, set vegades més que el 2019. Així mateix, els economistes també indiquen que han observat una tendència a l'alça dels concursos exprés, sobretot en el tercer trimestre. De cara al 2023, els economistes han explicat que les insolvències no creixeran tant perquè la nova llei de reforma concursal promou que entrin en vigor "altres eines", com els plans de reestructuració. A escala global, el Consell General d'Economistes anticipa que les insolvències creixeran l'any vinent a "la majoria de països del món", després de nivells "inusualment baixos" durant la pandèmia. Catalunya gairebé duplica els concursos de creditors el 2021 L'estudi del Consell General d'Economistes apunta que el 2021 els concursos de creditors van pujar un 52% respecte de l'any anterior, la majoria dels quals van ser d'autònoms, micropimes i petites empreses. A Catalunya en concret, gairebé es van duplicar, passant dels 1.253 concursos el 2020 a 2.446 el 2021, de manera que va ser "clarament" la comunitat on més van augmentar. Es tracta d'un 0,39% de les empreses, per sobre de la mitjana estatal del 0,21%. En canvi, La Rioja va ser l'única comunitat on van baixar.