CaixaBank ha seleccionat dos projectes mediambientals a la Catalunya central en el marc de la Convocatòria de Medi ambient 2022, llançada a escala nacional i dotada amb un milió d’euros.

En aquesta edició s’hi han presentat 165 iniciatives que tenen per objectiu donar suport a projectes adreçats a la millora del patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació ambiental, l’economia circular i el desenvolupament rural.

Les iniciatives beneficiàries de la convocatòria han estat l’Associació de defensa i estudi de la fauna i flora autòctona, que desenvoluparà actuacions de conservació d’hàbitats i ex situ per conservar quatre espècies en perill d’extinció de l’hàbitat fluvial, les nàiades, el cranc de riu autòcton, l’almesquera i el visó europeu, i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, Arca, per desenvolupar un pla pilot per a la posada en marxa d’un Espai Test Ramader com a eina per al relleu generacional, la repoblació i la sostenibilitat ambiental.

A la convocatòria s’hi han pogut presentar entitats privades, sense ànim de lucre i amb una antiguitat mínima d’un any i que tinguin la seu a la Catalunya central. Les iniciatives s’han emmarcat en alguna de les següents tipologies:

Biodiversitat: projectes que fomentin la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes (terrestres, marins i d’aigua dolça), així com la posada en valor dels serveis que proporcionen. En particular, es tracta de projectes que fomentin la conservació dels boscos, els aiguamolls, les muntanyes, els sòls, o la fauna amenaçada o en perill.

Economia circular: projectes que ajudin a reduir i reciclar residus, amb menció especial als plàstics. Innovació ambiental. Projectes que proposin innovació tecnològica (procediments, tècniques, sistemes o productes nous o modificats que resultin útils per a reduir o evitar el dany ambiental).

Repte demogràfic vinculat a l’impacte ambiental: projectes que impliquin lluita contra la despoblació, el desenvolupament rural i que, a la vegada, tinguin un component de protecció ambiental o d’impacte ambiental positiu.

El compromís social de CaixaBank és també un compromís amb el medi ambient i amb la transició a una economia baixa en carboni. L’entitat gestiona la seva activitat diària en el marc d’aquest compromís, respectant l’entorn i les persones, i destina una part del pressupost a desenvolupar estratègies climàtiques a llarg termini.