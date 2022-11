L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha baixat mig punt al novembre, fins al 6,8%, per la caiguda de preus dels carburants i l'electricitat, segons l'indicador avançat que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística aquest dimarts. A banda del factor energètic, al novembre també s'ha notat el menor increment dels preus de la roba i les sabates en comparació amb el mateix mes del 2021. D'aquesta manera, la inflació s'ha moderat per quart mes consecutiu i ha continuat allunyant-se dels rècords assolits durant l'estiu. En cas de confirmar-se la dada, es tractarà del creixement interanual més baix des del gener, quan va situar-se en el 6,1%. Així mateix, suposarà que les pensions per l'any vinent pujaran un 8,46%.

Pel que fa a la variació mensual, l'IPC ha registrat un descens del 0,1% respecte de l'octubre. L'IPC subjacent, que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics, ha augmentat una dècima, fins al 6,3%. D'aquesta manera, ha tornat a repuntar després que en els dos últims mesos es mantingués en el 6,2%. Abans, la taxa encadenava un any i mig a l'alça. Quant a l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA), al novembre s'ha registrat una variació anual del 6,6%, sis dècimes inferior a la registrada el mes anterior. En relació amb la variació mensual, l'IPCA també ha caigut mig punt. Les pensions augmentaran un 8,46% l'any que ve Així mateix, si la dada de l'INE es confirma, implicarà que les pensions contributives per l'any que ve pujaran un 8,46%. L'increment és el resultat de calcular la mitjana de les taxes interanuals de l'IPC dels 12 mesos anteriors al novembre. És a dir, entre el desembre del 2021 i el novembre del 2022. La variació anual definitiva de l'IPC corresponent al mes de novembre es coneixerà a mitjans de desembre. És aleshores quan l'INE proporcionarà també dades per comunitats autònomes. Si es confirma la dada, també suposarà una tendència a la baixa dels preus des del juliol, quan van assolir registres rècord -10,8% a l'Estat i 10,3% a Catalunya-. A l'octubre la variació anual de l'IPC es va situar en el 7,3% a l'Estat i el 6,8% a Catalunya.