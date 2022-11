El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant Prodeca, organitza del 28 de novembre al 14 de desembre diverses actuacions Catalan Food, una promoció d’empreses catalanes d’aliments i begudes a diversos països del Magreb (Tunísia i Marroc), Orient Mitjà (Oman) i Amèrica del Nord (Estats Units), en col·laboració amb les delegacions del Govern de la Generalitat al Nord d’Àfrica i als Estats Units, i entre les quals no n’hi ha cap de la Catalunya central.

Catalan Food és una iniciativa per promoure la cultura gastronòmica i les empreses catalanes a través d’una esdeveniment culinari que té la participació de xefs catalans de renom, una presentació i degustació de de productes catalans, dirigit a un públic professional del país en qüestió: distribuïdors, restaurants i botigues especialitzades.

L’actuació té un doble objectiu; d’una banda, generar connexions comercials entre les empreses catalanes participants i possibles compradors presents a l’esdeveniment; de l’altra, projectar la marca agroalimentària de país, sota el lema “Catalunya, on el menjar és cultura”, per tal d’incrementar el valor percebut del productes catalans a través de la gastronomia.

Un dels eixos del Catalan Food és el pa amb tomàquet com a plat icònic per a la valorització dels productes catalans, com l’oli d’oliva, embotits (amb la seva opció halal), formatges, conserves de peix, conserves de carn, xocolates, fruita, aigües, sucs, cafès, infusions i altres que es consideri adequat per a cada mercat.

El pa amb tomàquet com a ambaixador gastronòmic català va ser, precisament, l’eix de la presentació gastronomia que va fer Rafel Múria, xef del restaurant Quatre Molins, de Cornudella de Montsant, distingit amb una Estrella Michelin, a l’Académie des Chefs de Tunis, dilluns, 28 de novembre, acompanyat del xef tunisià Ayoub Chaftar.

Aquest dijous, també amb la col·laboració de la Delegació del Govern al Nord d’Àfrica, Prodeca organitza l’acte Catalan Food a Marroc, adreçat a 50 professionals seleccionats pel Consell Regional de Tànger, Tetuan i Alhucemas. L’esdeveniment inclourà, a més de la presentació gastronòmica de Rafael Múria, un apartat de presentació i degustació de productes catalans, amb la participació de dotze empreses catalanes de diversos sectors:

BALNES – Cafè (Vallès Occidental)

BIRBA BISCUITS – Dolços (Ripollès)

BLANCAFORT, embotits Halal

BOMBONS CUDIÉ – Dolços (Alt Penedès)

BUBO BARCELONA – Dolços (Barcelonès)

CAVA MONTESQUIUS – Vins i caves (Alt Penedès)

EL ABANICO HALAL, embotits Halal (Garrotxa)

FFAIGES – Oli d’oliva (Baix Ebre)

MUSEU DE LA CONFITURA – Melmelades (Baix Empordà)

OLIVITE EXPORT – Oli d’oliva (Baix Ebre)

TRIAS – Dolços (La Selva)

VITAE KOMBUCHA – Sucs (Maresme)

Les especialitats nadalenques, protagonistes del tast professional a Nova York

La pastissera catalana Úrsula XVII, formada als obradors d’Albert Adrià, Oriol Balaguer i Jordi Ferrer; actualment establerta a Nova York i responsable de la seva pròpia línia de pastisseria (Disset ChocolateNY), serà la conductora del Taller de Menges de Nadal, eix central de l’esdeveniment que se celebrarà aquest dijous a l’Institute of Culinary Education de Nova York, en col·laboració amb la Delegació del Govern als Estats Units.

El Taller de Menges de Nadal presentarà al públic professional participant torrons, xocolates i caves, i es dedicarà un apartat a la presentació dels productes de les empreses catalanes participants, ja presents al mercat dels Estats Units:

ALEMANY 1879 – Torrons (Noguera)

CAPITÀ VIDAL – Cava (Alt Penedès)

CAVA AVINYÓ – Cava (Alt Penedès)

FREIXENET – Cava (Alt Penedès)

MI & CU GOURMET – Bombons (Alt Penedès)

PARES BALTÀ – Cava (Alt Penedès)

TORRONS VICENS – Torrons (Urgell)

XOCOLATA JOLONCH – Xocolates (Urgell)

L’acte reunirà 30 professionals de la importació i la distribució d’aliments i begudes, restaurants, botigues d’alimentació i begudes del segment gurmet, xefs i sommeliers i premsa i influenciadors especialitzats en alimentació i vins.

Aquest és el segon acte de promoció agroalimentària que organitza Prodeca a Nova York, després de l’esdeveniment dels vins de finca qualificada conduït pel sommelier Lucas Payà el mes de setembre, en el marc de la Climate Week.

El producte català viatja a Oman

La darrera parada enguany del projecte Catalan Food serà a Masqat, capital d’Oman, el proper dimecres 14 de desembre. L’actuació, realitzada amb la col·laboració de l’empresa de restauració a Masqat Diamond Rose Desert, comptarà amb la proposta gastronòmica per part del cuiner català Xavier Franco, i un apartat de presentació i degustació de productes catalans.

L’esdeveniment estarà adreçat a 50 professionals seleccionats del mercat d'Oman, entre els quals importadors, distribuïdors, restaurants i premsa del país, que podran conèixer l’oferta de més de 20 empreses catalanes: