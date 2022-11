El Govern ha arribat a un acord amb els principals sindicats i patronals per augmentar un 8% l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per al 2023. D'aquesta manera, el pacte entre CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec fixa que l'IRSC passi dels 569,12 euros mensuals fins al voltant dels 615.

L'actualització s'inclourà en els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent i implica destinar 144 milions d'euros més a prestacions socials, sent la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) la principal beneficiària. Es tracta de la primera actualització que es fa de l'IRSC des del 2010. L'acord amb sindicats i patronals també garanteix que s'invertiran 680 milions d'euros dels comptes del 2023 en el Pacte Nacional per a la Indústria.

L'IRSC és el barem que dona accés a les prestacions socials, és a dir, marca si una persona pot tenir accés o no a prestacions socials com la Renda Garantida de Ciutadania o ajuts d'habitatge, alimentació o subministraments. L'indicador feia més d'una dècada que estava congelat i amb l'actualització pactada se situarà per sobre del seu homòleg estatal (IPREM).

Així mateix, el Govern ha detallat que reclamarà a l'Estat que traspassi la gestió de l'ingrés Mínim Vital (IMV) per "assegurar i rendibilitzar" la seva complementarietat de la Renda Garantida de Ciutadania.

La pujada de l'IRSC, una demanda històrica dels sindicats

La pujada del barem que dona accés a les prestacions socials era una demanda històrica dels sindicats, sobretot en els últims mesos, tenint en compte l'encariment generalitzat dels preus. De fet, les organitzacions de treballadors reclamaven que s'incrementés fins al 12%. Tot i això, aquest dimecres han assegurat que l'augment del 8% "permetrà l'increment de moltes prestacions socials" i, en aquest sentit, han destacat l'efecte "molt rellevant" que tindrà en la Renda Garantida de Ciutadania.

L'acord per incrementar l'IRSC arriba després de diverses trobades entre l'executiu, els sindicats i les organitzacions empresarials, que s'han accelerat per poder tenir pressupostos per al 2023. Per la seva banda, el Govern ha destacat que "és el primer cop" que sindicats i patronal participen directament en la fase inicial d'elaboració dels comptes.

Inversió de 680 milions d'euros en el Pacte Nacional per a la Indústria

L'acord entre l'executiu, CCOO, UGT, Foment del Treball i Pimec també inclou garantir la inversió de 680 milions d'euros en el Pacte Nacional per a la Indústria. Aquesta quantitat ja era la prevista per al 2023 quan sindicats i patronals van signar el pacte, a principis de setembre.

La Generalitat ha detallat que amb aquests diners impulsarà la sostenibilitat, la digitalització, el talent i la qualificació de les persones, les infraestructures i la competitivitat de les empreses, així com l'estabilitat i la qualitat de l'ocupació de les persones treballadores.

L'acord també inclou "accelerar les previsions" de la llei de facilitació de l'activitat econòmica per garantir el desplegament de l'Oficina de Gestió Empresarial i la Finestreta Única Empresarial, al mateix temps que millorar les dotacions necessàries per als procediments administratius vinculats a l'inici d'activitat empresarial. Els acords es ratificaran el dilluns vinent en el marc del Consell del Diàleg Social.