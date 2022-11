Catalunya va acumular 1.745 milions d'euros de dèficit al setembre, que equival al 0,7% del PIB, segons les dades fetes públiques aquest dimecres pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Així, en comparació amb l'agost, quan el dèficit va situar-se en 1.352 milions d'euros i representava el 0,54% del PIB, en el novè mes de l'any va augmentar en 393 milions d'euros. En total, les comunitats autònomes van tancar el setembre amb un diferencial negatiu de 5.879 milions d'euros (0,45% del PIB). Es tracta d'un augment respecte dels 3.983 milions d'euros de l'agost. D'altra banda, fins a l'octubre l'Estat va reduir el dèficit fins als 18.016 milions d'euros, el que suposa un 1,37% del PIB i un 69,7% menys respecte del mateix període del 2021.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha detallat que l'augment del dèficit a les comunitats autònomes s'explica per l'augment de les despeses en el8,6%, mentre que els ingressos van decréixer a un ritme del 5%. Això fa que en relació amb el mateix període de l'any passat, quan hi havia un superàvit del 0,69%, els registres empitjoressin.

Pel que fa al dèficit de l'Estat, el Ministeri ha celebrat que continuï reduint-se com a conseqüència de la reactivació econòmica i la creació de llocs de feina. En aquest sentit, els 18.016 milions d'euros de dèficit actual del setembre contrasten amb els 59.468 milions d'euros del mateix període de l'any anterior, més del triple.

El resultat es deu a un increment dels ingressos no financers del 25,9%, enfront de les despeses, que creixen a un ritme de l'1,8%. Destaca que els ingressos per impostos van augmentar fins als 181.111 milions, el 81,5% del total, de manera que són el21,6% superiors a fa un any. Els ingressos per IVA es van elevar un 18%, mentre que els de l'Impost de Societats ho van fer fins al 32,5%.

Entre gener i octubre la Seguretat Social va registrar una important reducció del dèficit, fins als 213 milions. El 2021 el diferencial era de 6.780 milions d'euros, és a dir, un 96,9% més. En termes de PIB es va situar en el 0,02%, mentre que fa un any era del 0,56% del PIB.