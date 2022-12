El BBVA revisa a l'alça el creixement del 2022 i 2023 després de constatar una "resistència més elevada" de la prevista en el tercer trimestre de l'any. Així doncs, el servei d'estudis de l'entitat financera espera que l'economia espanyola creixi dues dècimes més fins a 4,6% aquest any i fins a l'1,2% l'exercici vinent. Durant el 2024, el creixement del PIB podria arribar al 3,4% un cop es dissipin els xocs provocats per la inflació disparada, que els analistes consideren que podria haver arribat al seu pic. Així doncs, l'IPC tancaria l'any al voltant del 5%. "L'economia espanyola resisteix millor del que esperàvem", ha dit Miguel Cardoso, economista en cap de BBVA Research a Espanya, durant la presentació de l'informe 'Situació Espanya'.

Els analistes han detectat un comportament millor de l'esperat durant el tercer trimestre, amb un creixement "petit però positiu" en ocupació i una resistència del consum a nivells "relativament fort" tot i la pèrdua de poder adquisitiu per l'augment de l'IPC. La renda disponible ha caigut el 7,4% i la riquesa financera neta el 6,8% més. Amb tot, sí que s'ha començat a detectar que la despesa d'estrangers a l'Estat ha arribat a un sostre i apunta a una lleugera contracció.

D'altra banda, el centre d'estudis ha detectat que es comencen a veure "el final dels xocs d'oferta" que han tensat molt l'aprovisionament de les empreses. Pel que fa als tipus d'interès, els economistes del banc consideren que "queden menys pujades de les que ja hi ha hagut" i que probablement tindran el seu pic el primer trimestre del 2023, en el 2,75% a Europa.

"La desacceleració tal com està el context internacional és inevitable, però és una mica més suau de la que contemplàvem fa tres mesos", ha assegurat Jorge Sicilia, director de BBVA Research. En aquest sentit, els analistes dissipen les previsions que apuntaven a una recessió tècnica immediata –és a dir, dos trimestres de creixement negatiu–. En aquest sentit, els economistes esperen un "estancament o moderat creixement" el quart trimestre i una caiguda d'activitat en els primers tres mesos del 2023.

La inflació, que és l'element que més ha distorsionat les previsions, podria tancar l'any al 4,8%, és a dir, lluny dels màxims per sobre dels dos dígits que es van assolir a mitjan 2022. Pel que fa al 2023, es mantindrà alta (4%) i el 2024 caurà a la meitat (2,8%) per la caiguda del preu del gas i dels combustibles, així com la desaparició gradual dels colls d'ampolla i l'alentiment de la demanda interna.

Un altre factor que donarà aire a l'economia estatal és que millorarà la fabricació de vehicles de motor, que fa mesos que arrossega problemes de producció per falta de subministraments.

El 2024 registrarà un creixement per sobre del 3% perquè serà quan es notarà més l'impacte creixent dels fons Next Generation EU. Els economistes del banc han remarcat la importància d'invertir correctament i en el termini adequat aquests recursos que aporta la Unió Europea per transformar el teixit productiu després del xoc de la covid. De cara als propers exercicis, els analistes han avisat que es poden donar més tensions al mercat laboral per les "dificultats importants de trobar treballadors qualificats". "L'objectiu de les polítiques actives ha de ser el d'augmentar l'ocupabilitat i la productivitat", ha assegurat Cardoso.