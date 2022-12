Les matriculacions de turismes al novembre van caure el 5,2% en comparació amb el mateix mes de l'any passat a Catalunya, fins a les 9.837 unitats, tot i que si es té en compte des del gener van ser el 6,5% inferiors a la del mateix període del 2021, segons Anfac. La venda dels turismes a Catalunya va suposar el 13,4% de tot l'Estat. Per tipus de combustible, els de gasolina van retrocedir el 2,45%, fins a les 4.063 unitats, un descens que es va pronunciar fins al 18% des del gener (39.603); mentre que els dièsel van retrocedir el 19,1% interanual (875 vehicles), i el 27,4% menys en el període acumulat. Els elèctrics i amb altres fonts d'energia van augmentar el19,2% interanual al novembre (4.899) i el 15,6% més des del gener (43.539).

Amb tot, la matriculació dels nous vehicles al novembre amb fonts d'energia alternatives al combustible dièsel a gasolina van representar la meitat del total, és a dir, 4.899 dels 9.837.

Al conjunt de l'Estat, al novembre es van matricular 73.221 vehicles, el10,3% més que al mateix mes del 2021, tot i que en el període acumulat des del gener, les vendes van suposar un descens del 4,4% respecte dels onze primers mesos del 2021, fins als 739.469 turismes.

Anfac destaca que el mercat espanyol ja suma el seu quart mes consecutiu d'increments, tot i que la tendència continua per sota a la de l'any passat i el 36% per sota el mateix període del 2019. La patronal atribueix aquesta situació a la incertesa econòmica, marcada per l'augment de la inflació i la crisi dels microxips, que condiciona l'estoc dels models en els concessionaris.

Per canals, el major increment es va produir en el canal de lloguer, que obté un creixement del 79,7% i un total de 5.804 unitats per les compres de la campanya de Nadal. Les vendes del canal empreses van sumar 31.641 unitats, amb un augment del 10,2%, i les matriculacions en els canal de particulars van créixer el 3,9%, amb un volum de 35.776 unitats.