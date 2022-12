Manresa aglutina els serveis d'empresa i ocupació i els traslladarà a l'Anònima

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest dijous la nova Agència de Desevolupament Local, ProManresa, que aglutinarà els serveis municipals dedicats a l'emprenedoria i l'ocupació, el CEDEM i el CIO respectivament. La nova agència s'ubicarà a les antigues oficines de l'edifici de l'Anònima, que es rehabilitarà amb fons Next Generation. ProManresa també aixoplugarà els serveis tècnics d'Indústria, Universitats, Fires, Turisme i Mercats Municipals.

El trasllat de ProManresa a l'Anònima no serà ni molt menys immediat. De moment, l'Ajuntament ja ha rebut els quatre milions d'euros demanats als Next Generation per rehabilitar bona part de l'edifici (exceptuant la nau principal del complex) i ara cal posar a concurs el projecte. Es preveu que la rehabilitació estigui a punt el 2024. En total, seran 1.500 metres quadrats, repartits en tres plantes, destinats a acollir tots els serveis municipals per a la promoció econòmica de la ciutat. Així, l'Anònima acollirà, quan estigui a punt, la seixantena de persones que ocupen aquests serveis municipals. No s'hi traslladarà, però, la fundació Fira Manresa, que s'ubicarà a la casa Fàbregas de la plaça Major.

Amb el trasllat, les instal·lacions de Casa Caritat que ara ocupa el CIO es destinaran complement a aules formatives per a l'ocupació, mentre que la marxa del CEDEM del Palau Firal ampliarà la superfície per a coworking i viver d'empreses.

El canvi d'imatge dels serveis de promoció econòmica i ocupació té lloc aquest mateix dijous, tot i que la transformació de la nova agència no serà una realitat fins que s'hagi completat el trasllat a l'Anònima, el 2024.

La presentació de ProManresa ha tingut lloc aquest migdia a la mateixa Anònima. Hi han assistit l'alcalde, Marc Aloy; la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz; i la d'Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau, a més de tècnics dels diversos serveis. L'objectiu de la nova marca i de la unificació en un sol espai, han explicat, és facilitar els tràmits als ciutadans i alhora agilitzar la coordinació entre departaments.