El cotxe elèctric és el futur. Tot i això, la societat encara es planteja dubtes sobre la seva viabilitat. Molts d’ells generats per mites. S'imaginen viatjar de Barcelona a Granada amb cotxe elèctric i en menys de 24 hores? Doncs és possible i tres amants de la mobilitat elèctrica han demostrat que un viatge de llarga distància ja no suposa un problema si optem per passar-nos al cotxe elèctric. Ferran Menescal, responsable de Mobilitat Elèctrica d'Endesa i tres persones més, es van plantejar aquest repte amb una ruta de 2000 km que va partir de Viladecavalls (Barcelona) i va passar per Saragossa, Madrid i Linares fins a arribar a Granada. La volta a Barcelona es va fer passant per Alacant i l'Aldea (Tarragona).

24 hores de ruta i sis parades a punts de càrrega ultraràpida de sis operadors diferents després, els tres amants de la mobilitat elèctrica van assolir la seva meta. “El nostre objectiu era demostrar que avui dia es pot viatjar per tota Espanya i que hi ha punts de càrrega en tota la geografia”, explica Menescal. A això també cal sumar el desenvolupament que està vivint el mercat del cotxe elèctric, amb vehicles amb major velocitat i capacitat de càrrega, i molta més autonomia i potència. En el cas d'aquests amants de la mobilitat elèctrica, la ruta es va dur a terme amb un Polestar 2, la marca de vehicles prèmium i elèctrics del Grup Geely, al qual també pertany Volvo.

En l'actualitat, el transport allibera el 12% dels gasos d'efecte d'hivernacle en el territori de la UE i aquesta mesura és una de les més importants per a aconseguir la neutralitat climàtica l’any 2050. L’any 2035 tots els cotxes comercialitzats a la Unió Europea hauran de ser de zero emissions. Però sobre la mobilitat elèctrica, clau d'aquest canvi, i el seu desenvolupament encara es plantegen molts dubtes.

Desmuntem mites sobre el cotxe elèctric

En tots aquests canvis, el cotxe elèctric serà un dels actors principals. De fet, la seva presència segueix creixent cada any i, en l'actualitat, ja hi ha prop de 300.000 vehicles elèctrics a Espanya. Al seu voltant s'han format molts mites, però la veritat és que els seus avantatges són múltiples.

És més car, però no a mitjà i llarg termini. Sí, el preu dels vehicles elèctrics és molt superior al de qualsevol de combustió. Però l'estalvi és múltiple. Impostos més baixos, ajudes a la seva compra, menor cost de manteniment i estalvi en combustible. Això últim ho reflecteix molt bé. El cotxe elèctric té un consum aproximat de 2,7 € per cada 100 km, mentre que aquesta xifra, de mitjana, pujaria a 8,75 € en un vehicle de combustió. “Si ho compares, quatre anys després de la seva compra el preu és bastant inferior”, assegura Menescal.

Sí, el preu dels vehicles elèctrics és molt superior al de qualsevol de combustió. Però l'estalvi és múltiple. Impostos més baixos, ajudes a la seva compra, menor cost de manteniment i estalvi en combustible. Això últim ho reflecteix molt bé. El cotxe elèctric té un consum aproximat de 2,7 € per cada 100 km, mentre que aquesta xifra, de mitjana, pujaria a 8,75 € en un vehicle de combustió. “Si ho compares, quatre anys després de la seva compra el preu és bastant inferior”, assegura Menescal. No contamina. El més important és que aquests vehicles no emeten gasos d'efecte d'hivernacle i, per tant, no tenen impacte durant la seva conducció. Respecte a la càrrega, a pesar que el mix energètic encara no sigui d'origen 100% renovable, la càrrega nocturna aprofita l'excedent d'energies renovables i, en conseqüència, també seria zero emissions.

El més important és que aquests vehicles no emeten gasos d'efecte d'hivernacle i, per tant, no tenen impacte durant la seva conducció. Respecte a la càrrega, a pesar que el mix energètic encara no sigui d'origen 100% renovable, la càrrega nocturna aprofita l'excedent d'energies renovables i, en conseqüència, també seria zero emissions. Molta eficiència i, sí, cada vegada més autonomia. La tecnologia d'aquests vehicles és un dels pilars de la seva eficiència. En l'actualitat, de mitjana, un cotxe elèctric pot tenir entre 300 i 400 km d'autonomia. Una xifra que no ha deixat de créixer i que continuarà fent-ho en els pròxims anys.

La tecnologia d'aquests vehicles és un dels pilars de la seva eficiència. En l'actualitat, de mitjana, un cotxe elèctric pot tenir entre 300 i 400 km d'autonomia. Una xifra que no ha deixat de créixer i que continuarà fent-ho en els pròxims anys. No, la factura de la llum no es dispara. Carregar el cotxe a casa no suposarà que la factura de la llum es dispari. Amb un recorregut mig anual de 300 km, la factura pujaria tan sols 25 euros. Això sí, tot això si s'utilitzen tarifes especials com l'One d'Endesa o la Tempo ZERO Vehicle Elèctric, que permet carregar sense cost si es duu a terme a la nit entre les 00.00 h i les 7 h.

El cotxe elèctric compta amb molts avantatges. Però, què succeeix amb els punts de càrrega?

Quants punts de càrrega hi ha a la Catalunya Central?

Segons les dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), en el segon trimestre de 2022 ja hi havia 15.772 punts de càrrega públics a Espanya. Comptabilitzant els de domini privat, serien ja gairebé 225 mil. Catalunya encapçala la llista de públics amb més de 3.200.

Només Endesa X Way, l'operador de solucions de recàrrega energètica, ja havia instal·lat més de 3.200 punts públics per tota la geografia espanyola fins a juliol de 2022, cobrint 15.000 km de vies principals i àrees urbanes secundàries amb una distància inferior a 100 km entre ells. A Catalunya, actualment, la companyia compta amb 685 connectors en ple funcionament, 341 connectors construïts i que entraran en funcionament pròximament, i n’hi ha més projectats. A la Catalunya central n’hi ha 154 connectors en funcionament.

“En el cas de Catalunya disposem de punts de càrrega cada 50 km o menys. És una xarxa que permet cobrir tota la regió i que té l'objectiu d'oferir tranquil·litat a l'usuari per a desplaçar-se per tot el territori sense complicacions. A hores d'ara, estem densificant l'Àrea Metropolitana de Barcelona i altres punts amb molta mobilitat”, afirma Menescal.

Sobre el criteri seguit per a la instal·lació dels punts de càrrega, l'expert explica que Endesa X Way compta amb una eina de ‘scoring’ intern i diferents estudis de mobilitat que detecten les carreteres i municipis amb més desplaçaments i, també, amb millor viabilitat per a instal·lar un punt. Els usuaris poden saber on trobar un punt de càrrega a través d'aplicacions com JuicePass que, a més, també ofereix informació de la resta d'Europa.

Quatre tipus de càrrega

En funció del lloc on s’instal·len, existeixen quatre tipus de punts de càrrega per al cotxe elèctric:

Hi haurà suficients punts de càrrega quan tots els cotxes siguin elèctrics?

Com i on es podrà carregar tot el parc mòbil quan la transició cap a aquest model sigui completa? Aquest és un dels dubtes que es plantegen molts usuaris sobre el futur del vehicle elèctric. La mobilitat elèctrica és un canvi de paradigma. I el model de consum és un dels factors que evolucionarà al costat d'ella. En l'actualitat, amb el vehicle de combustió, anem a una gasolinera i, com per art de màgia, en menys de cinc minuts tenim el dipòsit ple. Això és una cosa que ja està canviant amb l'arribada del vehicle elèctric i dos conceptes defineixen a la perfecció aquesta evolució disruptiva: Flexibilitat i optimització.

“A diferència del vehicle de combustió, el cotxe elèctric pot carregar-se al carrer, en el treball, en l'aparcament d'un supermercat, en un pàrquing públic, una estació de servei o a casa. És a dir, hi ha més opcions i molta més flexibilitat a l'hora de carregar la bateria. I, en un futur, els punts de càrrega estaran en molts més llocs”, explica Menescal.

El responsable de Mobilitat Elèctrica d'Endesa a Catalunya també apunta a l'optimització de la càrrega com un factor clau. “La càrrega s'integrarà amb el nostre dia a dia. Per exemple, durant les vuit hores que estem en el treball o a la nit a casa, aprofitant que el preu serà molt més econòmic. Però, a més, amb el cotxe elèctric l'usuari també pot optimitzar la càrrega a la necessitat que tingui per a optimitzar el consum i el preu. Un canvi substancial amb l'actual model d'omplir el dipòsit fins dalt sempre”, assegura l'expert.

A tot això, se sumarà la reducció del parc mòbil que, actualment a Espanya, suma més de 24 milions de turismes. “Els canvis cap a la mobilitat sostenible també van cap a un model en el qual hi haurà menys cotxes en propietat, hi haurà més opcions de transport públic i també es desenvoluparan moltes més opcions com el ‘carsharing’”, afirma Menescal.