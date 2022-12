Ampans s’ha sumat, en el marc del Dia Mundial de la Discapacitat, el 3 de desembre, a la campanya “Volem i Podem Treballar”, impulsada pel sector, que vol posar en relleu la necessitat d’un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible amb el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat en general.

Persones treballadores d’entre 18 i 30 anys i amb discapacitat intel·lectual protagonitzen un vídeo de la campanya, en què expliquen com han aconseguit un lloc de treball després de formar-se a través dels serveis de formació i orientació d’Ampans. Actualment totes treballen als serveis laborals de l’entitat o bé en empreses del territori que fan una clara aposta per la inserció laboral.

Les xifres demostren que només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament tenen feina. Una xifra del tot preocupant, tenint en compte que la feina és un dels principals mecanismes d’inclusió social, segons Ampans.

Un dels objectius prioritaris dels serveis d’inserció laboral d’ Ampans és que les persones treballin a l’empresa ordinària, és a dir, en entorns laborals normalitzats, mitjançant el Treball amb Suport. En la major part dels casos cal fer un llarg recorregut abans de poder accedir a un lloc de treball, que passa per entrenar les habilitats i competències personals i professionals, l’autonomia personal, la formació i les pràctiques per consolidar els aprenentatges i aconseguir un lloc de treball adequat. En aquest sentit, responsables de la fundació consideren que la formació dual per la qual ha apostat Ampans ha estat una eina molt útil per a la inserció de persones amb discapacitat, a través dels contractes d’Aprenentatge i Formació. La responsable de Persones del Centre Especial de Treball, Marta Milian, remarca que “ha estat tot un repte posar en marxa la formació dual adaptada a persones amb discapacitat intel·lectual perquè a Catalunya no hi ha convocatòries ni temaris adaptats, però l’esforç ha valgut la pena i ha donat bons resultats”. Recentment ha finalitzat la primera edició de la dual i s’ha incorporat 14 persones a la plantilla de Serveis a la Indústria amb un contracte indefinit.

Ampans reporta que els serveis d’orientació i formació han atès aquest any 479 persones amb discapacitat, de les quals 158 han aconseguit un lloc de treball a l’empresa ordinària i 56 en serveis laborals del Centre Especial de Treball. L’objectiu és que les persones puguin tenir una feina digna i adequada a les seves necessitats en entorns normalitzats, és a dir, en empreses de la comarca, fora d’Ampans. Només quan no és possible per les dificultats d’adaptació o adequació del lloc de treball, és quan Ampans emprèn iniciatives laborals per a la creació de llocs de treball que puguin ocupar persones amb especials dificultats. Es donen casos de persones que inicien la seva primera feina als projectes laborals d’Ampans, i amb l’experiència i creixement professional fan el salt a l’ordinària, però cap el final de l’etapa laboral tornen a Ampans.

Les reivindicacions del sector, a les quals se suma Ampans, són clares. Demana a l’administració la definició d’una estratègia global d’ocupació per a les persones amb discapacitat intel·lectual i un model d’inserció laboral que garanteixi un accés digne al treball que inclogui: