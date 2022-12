BBVA ha estat reconegut com el banc de l'any a Espanya, segons la revista ‘The Banker’, del grup britànic ‘Financial Times’. La publicació també ha distingit en les seves Bank of

the Year Awards el Grup BBVA com a banc global de l'any i les seves filials a Europa Occidental, el Perú i Colòmbia. Per al ‘country manager’ de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, “aquest guardó és una motivació per continuar treballant en el desenvolupament i incorporació de les tecnologies més innovadores per a donar el millor servei als nostres clients”. El reconeixement posa en valor l'aposta del banc a Espanya i els seus esforços per oferir als seus clients eines digitals que els facilitin informació personalitzada perquè puguin prendre les millors decisions -com el primer simulador per a l'adquisició d'un vehicle elèctric-, així com solucions específiques d'estalvi que impacten positivament a més en el medi ambient.

L'aposta de BBVA per la innovació i la sostenibilitat, dues de les seves prioritats estratègiques, ha estat guardonada per la publicació ‘The Banker’ en una nova edició dels premis amb els quals anualment es reconeix les millors entitats financeres del món.

Enguany, BBVA ha aconseguit la distinció com a millor banc d'Espanya pel llançament del simulador de préstec per adquirir un cotxe elèctric i així fomentar la mobilitat sostenible.

Es tracta d'una eina online que ofereix la possibilitat de calcular, només introduint dades com la quantitat que es necessita i el termini de devolució, el préstec que millor s'adapta a les necessitats del client que vulgui comprar un cotxe híbrid o elèctric. Aquesta solució facilita informació personalitzada sobre quins són els seus interessos, així com l'import total del préstec.

“Ser guardonats com el millor banc d'Espanya és un reconeixement a la feina de tot l'equip i a la nostra aposta per la innovació i la digitalització a Espanya. Estic especialment orgullós de l'esment que ‘The Banker’ fa a les eines i tecnologies innovadores que apliquem per millorar la Salut Financera dels nostres clients, una de les nostres sis prioritats estratègiques. Dos exemples rellevants són el 'machine learning' aplicat a la personalització dels serveis financers i el simulador pioner de BBVA per a la compra d'un cotxe elèctric”, ha afirmat Peio Belausteguigoitia, ‘country manager’ de BBVA a Espanya.

Així mateix, la revista britànica ha destacat positivament el llançament d’‘Estalvia diners estalviant energia’, la campanya sobre el Pla d'estalvi energètic de BBVA amb el qual el

banc vol donar a conèixer les diferents solucions i alternatives que posa a la disposició dels clients per estalviar energia alhora que s'impulsa la sostenibilitat mediambiental.

Entre aquestes solucions hi ha la calculadora de la petjada de carboni, que gràcies al ‘big data’ permet als clients conèixer les emissions de diòxid de carboni (CO₂) que emeten a

l'atmosfera; el servei d'assessorament per a l'adopció de mesures vinculades a l'eficiència energètica o a la mobilitat sostenible, així com el servei d'assessorament en sostenibilitat per a la gestió de subvencions o el finançament en matèria d'eficiència d'energia.

Altres reconeixements per part de ‘The Banker’

BBVA també ha estat guardonat com a millor banc global de l'any. En concret, ‘The Banker’ ha posat en relleu el lideratge de BBVA en l'ús de la tecnologia per oferir la millor experiència de client, així com el seu compromís amb la sostenibilitat i el suport als seus clients en la transició cap a un món més sostenible a través de solucions tant per a particulars com per a pimes i grans empreses.

La revista destaca els avenços en la transformació digital del banc, la qual cosa li permet provar noves solucions, forjar aliances, accedir a nous mercats i oferir als seus clients eines que els permeten gestionar les seves finances en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Unes solucions que, a més, tenen en compte l'impuls per contribuir a la sostenibilitat. ‘The Banker’ també ha guardonat BBVA com a millor Banc de l'Any a Europa Occidental, al Perú -per la seva capacitat innovadora amb el llançament de targetes intel·ligents (Smart) i el seu compromís sostenible, amb la primera hipoteca verda del país-, i a Colòmbia, per la digitalització de productes com les lliurances, les solucions per a empreses i la seguretat en les compres online.