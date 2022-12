L’ACA es compromet a resoldre els dèficits de la renovada conducció d’aigües de Palà

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) assegura que posarà remei, en el que estigui dins el seu àmbit de competència, a les deficiències que ha denunciat l’Associació de Veïns de Palà de Torroella en relació al nou sistema de conducció d’aigües amb dues minidepuradores que ha construït al nucli, al terme de Navàs. De fet, segons l’ACA encara no estan pròpiament en servei sinó que s’estan fent proves d’entrada d’aigua per comprovar-ne l’efectivitat.

Es tracta de dues petites plantes de funcionament autònom que s’han construït a la banda nord i a la banda sud del nucli per garantir el sanejament de l’aigua en els dos sectors de Palà, però tal com ja va explicar aquest diari, l’obra no convenç als veïns, que temen que el sistema quedi saturat en cas de fortes pluges. I és que, la canalització que hi ha al sector sud té un bypass que hauria de servir per separar les aigües fecals i portar-les cap a la depuradora, de les pluvials, que anirien cap al riu que hi ha uns metres més avall, però en realitat, aquest bypass fins ara no funcionava perquè no s’hi havia deixat cap obertura per poder separar les aigües, sinó que s’havia tapat amb maons, i això feia que aigües fecals i pluvials s’ajuntessin i anessin totes a la depuradora, amb el risc que no es pugui absorbir tot el cabal si plou fort. Fonts de l’ACA, que ja ha enviat tècnics a fer una inspecció de les instal·lacions, van assegurar dies enrere que es modificaria l’actuació feta per permetre la conducció de les aigües residuals cap a la depuradora i deixant el pas lliure suficient per garantir que les pluvials vagin per la conducció que ja hi havia fins al riu, i d’aquesta manera es redueixi el risc de saturació. De fet, aquest mateix dijous veïns de la zona han constatat que ja s'ha estat treballant en l'obertura del bypass.

Cal la implicació de l’Ajuntament

En relació a la planta depuradora que s’ha instal·lat al nord del nucli, els veïns lamenten que no estigui connectada a cap desguàs, la qual cosa deixa la meitat dels veïns sense servei. L’ACA admet que en aquesta àrea hi ha abocaments dispersos que el col·lector no pot recollir, però sosté que es deu al fet que no hi ha habilitada una xarxa de clavegueram, i diu que és competència de l’Ajuntament per absorbir-los. Fonts de l’ACA asseguren que ja han posat en coneixement d’aquesta problemàtica a un representant municipal arran d’una visita tècnica que van fer conjuntament dies enrere a Palà.

En relació a una altra demanda que també reclamen els veïns, com és la construcció d’una nova canalització d’aigües pluvials individual i separada de la que recull les aigües fecals i que faci les funcions d’una antiga rasa que fa uns anys que es va cobrir per la urbanització de la zona, l’ACA no es pronuncia, però puntualitza que les aigües pluvials provenen de la xarxa de clavegueram, la qual cosa també és competència municipal. La funció de les depuradores és recollir i tractar les aigües residuals, i no la de la pluja, que s’ha de desviar prèviament.

L’ACA sosté que les actuacions a la xarxa de sanejament d’aigües de Palà forma part d’un projecte global que encara s’ha de completar, i que també preveu la construcció d’una depuradora a Valls de Torroella, actualment en obres. Així mateix, hi ha pendent un altre paquet d’actuacions per a més endavant al barri de la Rata, a la banda nord de Palà, on es projecten mesures per resoldre el sanejament de la zona que posaran fi a la problemàtica d’aigües estancades que pateix el nucli. En aquest cas, la intervenció no està prevista fins al 2028.