L'automobilística Seat ha anunciat aquest divendres que fabricarà el nou model Cupra Tavascán a la planta del grup Volkswagen a la Xina, concretament a la província d'Anhui on la marca hi té un centre d'innovació global d'última generació per a la mobilitat elèctrica.

Està previst que el nou vehicle arribi als mercats on té presència el 2024 i s'afegeixi així al catàleg de la marca Cupra i suposi "un pas més cap a l'electrificació de la marca per al 2030", segons assenyalen fonts de Seat. D'altra banda, la marca del grup VW no té previst, per ara, produir més vehicles a Xina destinats a la seva exportació.