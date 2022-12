L'automobilística Seat ha anunciat aquest divendres que fabricarà el nou model Cupra Tavascan a la planta del grup Volkswagen a la Xina, concretament a la província d'Anhu, on la marca té un centre d'innovació global d'última generació per a la mobilitat elèctrica. Està previst que el nou vehicle arribi als mercats on té presència el 2024 i s'afegeixi així al catàleg de la marca Cupra i suposi "un pas més cap a l'electrificació de la marca per al 2030", segons assenyalen fonts de Seat. D'altra banda, la marca del grup VW no té previst, per ara, produir més vehicles a Xina destinats a la seva exportació ni que Seat i Cupra entrin en el mercat xinès.

L'empresa amb seu a Martorell ha explicat que el primer SUV 100% elèctric de Cupra a la Xina es basarà en la plataforma MEB, la columna vertebral tecnològica de mobilitat elèctrica del grup i que s'utilitzarà en futurs models que es produiran a la planta xinesa. A més, el Tavascan aprofitarà les sinergies amb un futur model d'una altra marca del grup per al mercat xinès que es produirà en aquesta fàbrica, ja que segons Seat, és la que té una "capacitat i tecnologia adequades en el moment de la planificar la producció". Aquesta fàbrica de VW a al Xina combina les economies d'escala i les sinèrgies entre les marques i s'hi combina la producció de vehicles exclusivament elèctrics, els departaments d'I+D, control de qualitat, enginyeria simultània i les proves en un sol emplaçament, de manera que hi concentra tota la cadena de valor industrial. Per Seat, la Xina ha esdevingut un "mercat impulsor en l'e-mobilitat i la innovació", en especial, afegeix, la capital d'Anhui i la seva capital Hefei, que "s'han convertit en nous centres de tecnologia i innovació", inclosa la mobilitat elèctrica.