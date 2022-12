L’atur suma tres mesos consecutius de davallada a la Catalunya central

El nombre de persones registrades a les oficines de Treball a la Catalunya central es va retallar de trenta-quatre el mes de novembre respecte de l’octubre. En termes percentuals això suposa una caiguda del 0,62%, una xifra poc representativa si no es té en compte que és la tercera caiguda mensual consecutiva i que, a més, suposa un contrapunt a la tendència del conjunt del país, on l’atur va créixer el 0,28% el novembre.

A més, el 6,53% de caiguda de l’atur al territori en termes interanuals suposa la davallada més pronunciada des del mes d’agost. La corba, doncs, és positiva per al mercat de treball local.

En el conjunt de l’any, els únics mesos en què l’atur intermensual ha estat creixent a la regió central ha estat els de gener, juliol i agost. La resta del 2022, tots els resultats mensuals de l’atur han donat davallades.

Per comarques, l’atur baixa en totes les de la regió, excepte a l’Anoia (+0,12%) i l’Alt Urgell (+2,46%). D’entre la resta, destaca la caiguda experimentada a la Cerdanya (-5,52%). Per sota se situen el Baix Llobregat Nord (-1,76%), el Berguedà (-0,87%), el Bages (-0,55%), el Solsonès (-0,43%) i el Moianès (-0,38%).

En termes interanuals, la caiguda de l’atur és generalitzada a totes les comarques. A la Cerdanya, va ser propera als dos dígits (9,74%), i també va ser superior a la mitjana nacional (-7,67%) al Solsonès (-7,91%) i a l’Anoia (-7,85%). El descens menys marcat va ser al Moianès (-1,86%).

En qualsevol cas, en termes interanuals la reducció del nombre de persones sense feina registrades a la Ctalunya central va ser inferior al de la mitjana catalana, un fenomen que es va repetint des del maig del 2021.

Les dades a Catalunya

Al conjunt de Catalunya, l’atur registrat ha pujat de 986 persones el novembre, un 0,28% més després de la caiguda rècord de l’octubre, segons les dades del Ministeri de Treball. Tot i l’increment, el nombre d’aturats és de 348.982, la xifra més baixa en aquest mes des del 2007. En comparació amb el novembre del 2021, hi ha 20.840 desocupats menys (-5,6%). Les afiliacions han pujat molt lleugerament (0,01%), amb 519 treballadors més. Amb aquesta variació tímida, les cotitzacions han crescut de manera des del gener fins a assolir els més de 3.617.912 de treballadors, la xifra més alta en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004. Tot i l’alentiment de la creació d’ocupació, si es compara amb l’any anterior, hi ha 103.408 empleats més (+2,94%).

Novembre és un mes tradicionalment negatiu per al mercat laboral perquè ja s’ha acabat completament la temporada turística i encara no ha començat la campanya de Nadal, amb només quatre excepcions des del 1996.

En l’onzè mes de l’any, Catalunya ha estat la tercera comunitat de l’Estat on més ha pujat l’atur en xifres absolutes, només superada per les Illes Balears (+1.587) i Castella i Lleó (+1.554). En canvi, el País Valencià és el territori que més dinamisme ha notat al novembre, amb un descens de 15.300 persones de l’atur.

L’ocupació es paralitza a l’Estat

Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’atur ha registrat la segona reducció més intensa de la dècada en un mes on habitualment augmenta l’atur, per darrere de la del 2021. En concret, ha caigut en 33.512 desocupats, el que suposa un 1,15% menys que a l’octubre. El nombre d’aturats s’ha mantingut per sota del llindar dels tres milions i ha registrat una baixada del 9,47% en relació al novembre del 2021.

En relació a la creació d’ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social s’ha paralitzat al conjunt de l’Estat amb 155 afiliacions menys que a l’octubre i 531.273 més que els registres de l’any passat (+2,69%), segons les dades del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social.

L’atur juvenil baixa

Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d’ocupació (57,4%), i s’han tornar a situar per sobre del llindar de les 200.000 aturades aquest mes (200.206). A les llistes d’aturats hi havia un 0,16% més de dones i un 0,44% més d’homes que a l’octubre. Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys ha baixat i ha passat de 6,4% al 5,9%, amb 20.620 aturats.