Endesa ha acabat els treballs de renovació tecnològica i digitalització del parc de mitjana tensió a 25 kV de la subestació ubicada al terme municipal de Cercs, al Berguedà -dins l’antiga central tèrmica del mateix nom-, per millorar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a 34.000 clients repartits entre les comarques del Berguedà, el Solsonès, l’Alt Urgell, el Bages i Osona. L’actuació permet deixar les infraestructures a punt per poder absorbir més demanda i impulsar, així, l’electrificació, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic.

Els treballs, que han suposat una inversió d’1,5 milions d’euros, que ha aportat la companyia, beneficiaran 36 municipis diferents, bàsicament del Berguedà: Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Cercs, l’Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, Montclar, Montmajor, la Nou de Berguedà, Olvan, la Pobla de Lillet, Puig-reig, la Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Vilada; però també la Coma i la Pedra, Guixers, i les Llosses (Solsonès), Gaià (Bages), Josa i Tuixén (Alt Urgell), i Lluçà (Osona). La subestació de Cercs alimenta els subministraments, entre d'altres, de l’empresa Knauf, l’Hospital Sant Bernabé de Berga i les pistes d’esquí de Port del Comte.

El projecte ha consistit en la reforma de tots els equips de la xarxa de 25 kV de la instal·lació, tant les cabines de maniobres com el sistemes de protecció i de comunicacions. Per poder fer-ho s’han planificat i executat descàrrecs programats no simultanis de les línies de mitjana tensió per evitar-ne sobrecàrregues. També s’ha actuat en els transformadors que alimenten aquestes línies. Per portar a terme tota la tasca han fet falta dos anys de feina ininterrompuda. Ara, als nous parcs estan connectats als dos transformadors que té la subestació, amb una potència total instal·lada de 80 MVA.

Les noves cabines -25 en total- disposen a partir d’ara de cel·les blindades amb tecnologia d’última generació que tenen nombrosos avantatges respecte a les anteriors, i això es tradueix en un guany no només en seguretat, sinó que facilita la configuració de les maniobres que s’hagin dur a terme a la subestació. Aquests nous equips estan dotats d’elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants que redueix la necessitat de manteniment.

Igualment, el sistema de control i protecció del parc de mitjana tensió de la subestació està integrat i telecomandat, un pas més en la digitalització, de manera que tot el funcionament s’està monitorat en tot moment, fet que permet l’avís de fallada abans de causar interrupció del subministrament i, per tant, possibilita anticipar-se a alimentar el servei de forma alternativa sense que els clients ho arribin a percebre.

Aquesta reforma pertany al pla d’inversions d’Endesa a la Catalunya central, emmarcat en un ambiciós projecte per renovar subestacions de la companyia no només a Catalunya sinó a tot l’Estat en els propers exercicis. Amb aquest tipus d’intervencions, Endesa a treballa amb un triple objectiu: absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i reforçar l’increment de demanda que hi pugui haver en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o el que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables amb la finalitat de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rendible per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.