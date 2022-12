L’entitat social Solidança, dedicada a l’economia social i solidària i amb experiència en la recollida i la valorització de residus tèxtils sota la marca Roba Amiga, ha col·laborat amb el centre tecnològic Eurecat Manresa, a través dels ajuts per fomentar l’economia circular de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), per ecodissenyar un contenidor per a la recollida de roba postconsum, fet a partir dels propis residus tèxtils gestionats per l’entitat i que contribueix a augmentar la circularitat del sector tèxtil.

Andrea Membrado, responsable de comunicació de Solidança/Roba Amiga, explica que l’objectiu de l’entitat és «aconseguir un dipòsit per a la recollida de residu tèxtil en espais tancats, amb la peculiaritat que el mateix contenidor està fet amb teixit -no teixit- reciclat a partir de residu tèxtil postconsum. Aquest residu tèxtil hauria acabat a l'abocador o a la incineradora i, amb aquesta iniciativa, Solidança/Roba Amiga trobem un ús alternatiu per al material reciclat. Amb el residu recollim més residu que, a més, té una funció de sensibilització de cara al públic, que pot veure una aplicació de reciclatge del residu tèxtil que aporta al contenidor».

Per desenvolupar el dipòsit, Eurecat ha donat suport científic i tecnològic per mitjà de les unitats tecnològiques de Teixits Funcionals i de Residus, Energia i Impacte Ambiental, per aportar una proposta de valor basada en la necessitat de valoritzar els residus tèxtils dins del propi sector, així com de la manufactura de proximitat per reduir l’impacte ambiental.

Frederic Clarens, director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, afegeix que “la setmana de la prevenció de residus d’aquest any s’ha centrat en la problemàtica dels residus tèxtils, poder generar noves aplicacions que ajudin a prendre consciència i mantinguin els residus tèxtils en contacte amb el propi sector, com és el cas del contenidor Circutex, en la línia de canviar els paradigmes actuals”.

Per la seva banda, Virginia Garcia, directora de la Unitat de Teixits Funcionals d’Eurecat, afirma que “es tracta d’un projecte diferencial, en el qual Eurecat, a més d’incorporar coneixement d’ecodisseny, creativitat i avaluació d’impacte ambiental, ha esdevingut el vincle per connectar diferents agents de la cadena de valor circular catalana, des de la recollida i la selecció del residu, passant per la trituració i transformació en un nou material i acabant en la manufactura del nou producte”.

El nou contenidor, fet amb un 70% de polièster reciclat de residus tèxtils, permetrà millorar i augmentar les estratègies de recollida de tèxtils per part de la cooperativa Roba Amiga, i d’aquesta manera es contribuirà a assolir les fites marcades per les noves regulacions.