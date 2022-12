La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dimecres que Podem i el PSOE han constituït una comissió negociadora per abordar la possible limitació dels preus dels aliments bàsics i també de l'increment de les hipoteques fruit de l'evolució de l'euríbor. En roda de premsa al Ministeri, Diaz afirmat que cal que el govern espanyol actuï "a la cistella de la compra i a les hipoteques" perquè molts ciutadans són incapaços d'assumir l'augment de preus. "Hi ha empreses que s'estan beneficiant de la crisi, i demanem que s'actuï", ha afirmat la vicepresidenta. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha confirmat les negociacions per buscar mesures que ajudin a pal·liar l'augment dels preus.

Díaz ha fet aquestes manifestacions després que aquest dimarts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, apuntés en conversa amb els periodistes la seva disposició a actuar per limitar el preu dels aliments bàsics en resposta a l'evolució de la inflació. Les iniciatives en aquest camp quedarien incloses en un nou paquet de mesures que el govern espanyol preveu aprovar abans del 31 de desembre. Aquest decret prorrogarà algunes de les iniciatives en vigor, n'establirà d'altres i encara no està clar si inclourà els 20 cèntims per litre de gasolina. Díaz ha afirmat que cal adoptar "mesures d'urgència" tal com es va fer per mitigar el preu de l'energia, fet que ha contribuït -ha recordat- a rebaixar la inflació. Ara, segons la vicepresidenta, cal "negociar la cistella de la compra i l'actuació en matèria d'hipoteques". La mateixa Díaz va provar infructuosament d'acordar amb les grans cadenes comercials una cistella de productes d'alimentació bàsics a preu reduït. La vicepresidenta ha afirmat que calen polítiques d'ajuda a les classes mitjanes. Pel que fa a les hipoteques, Podem vol que s'estableixi una congelació de la quota des de l'augment de l'euríbor al mes de juliol, i per tant amb caràcter retroactiu. "És evident que si ens augmenten la quota hipotecària un 40% és impossible d'assumir", ha dit. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, s'ha pronunciat en la mateixa direcció. "Tenim la instrucció del president del govern de treballar per buscar alguna mesura, o algunes mesures, en relació a l'increment dels preus alimentaris", ha dit. Planas ha recordat que els preus dels aliments "preocupen" l'executiu i cal respondre amb "mesures" en paral·lel a les que l'executiu ha adoptat fins ara a altres camps com l'energia o el transport. "és lògic que també actuem sobre els preus alimentaris", ha dit.