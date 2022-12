El Consell Comarcal del Berguedà ha contractat durant l’any 2022 un total de 22 persones en situació d’atur i amb dificultats per accedir al mercat laboral a través de diverses convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

L’ens comarcal treballa per fomentar l’ocupació de persones a l’atur i donar-los facilitats per accedir al mercat laboral.

Els perfils de les persones contractades són diversos: des de persones per trams d’edat com són majors de 45 i 52 anys, joves menors de 25 anys, o dones en general, a perfils de joves en situació de vulnerabilitat, beneficiaris de prestacions i que no cobren cap ajut, ciutadans en situació de vulnerabilitat o en situació irregular.

Les persones contractades porten a terme tasques al Consell Comarcal del Berguedà. Algunes participen en projectes comarcals relacionats amb el manteniment de camins i zones verdes, servei de recollida de residus (informació i subministrament del porta a porta), digitalització o serveis a les persones i gestió administrativa.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha remarcat la importància que tenen aquestes convocatòries per a les persones però també per a l’ens comarcal. “Ens sentim molt satisfets de poder oferir una oportunitat laboral a persones amb dificultats reals per poder accedir al mercat i creiem que el Consell Comarcal ha de seguir vetllant per aprofitar aquestes convocatòries i fomentar contínuament l’ocupació d’aquests perfils” explica.

“Aquestes persones contribueixen d’una manera important a reforçar tots els equips humans i tècnics del Consell Comarcal, per aquest motiu acaben sent un esglaó important en el dia a dia de l’ens”, afegeix el president comarcal.

A més de fomentar l’ocupació d’aquestes persones facilitant-los un lloc de treball, el Consell Comarcal del Berguedà també s’encarrega d’oferir una formació contínua a través de cursos on aprenen eines bàsiques que acabaran fent-los millorar en les seves tasques diàries. En aquestes formacions aprenen a treballar en equip, a gestionar les seves emocions i a millorar les seves competències digitals.

Els treballadors també disposen d’acompanyament laboral per fer-los una bona acollida al lloc de treball i donar-los suport en l’orientació laboral i cerca de feina un cop finalitzat els seus contractes de 12 mesos a l’ens comarcal.

El Consell del Berguedà també porta a terme un servei d’acompanyament i assessorament tècnic als ajuntaments i entitats de la comarca per presentar-se i desenvolupar les convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Algunes d’aquestes convocatòries (TRFO Joves i TRFO ACOL) també estan obertes a les entitats locals i entitats sense ànim de lucre i des de l’Àrea d’Inclusió Social i Acció Comunitària del Consell Comarcal es porta a terme una tasca de suport per fomentar i garantir que les entitats locals puguis presentar-se a les convocatòries i complir amb els requisits que estableix el SOC.

L’atur, un problema estructural

La desocupació entre els joves i els més grans de 45 anys al Berguedà és una problemàtica que el Consell Comarcal combat a través d’aquests plans d’ocupació que han facilitat la contractació de més d’una vintena de persones.

Per frenar l’atur estructural de la comarca és fonamental el treball conjunt amb ajuntaments i entitats del territori per tal de revertir la situació i fomentar mesures de contractació per aquests col·lectius.

Així doncs, l’objectiu del Consell Comarcal és lluitar contra la desocupació i a més, que les persones contractades a través dels programes d’ocupació puguin adquirir experiència laboral durant els 12 mesos del seu contracte i es formin a través d’un suport constant dels tècnics assignats perquè en el futur puguin sortir personalment reforçats al mercat laboral.

Per aquest motiu, durant l’any 2022 l’ens comarcal s’ha presentat a un total de 5 convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Al llarg de l’any 2022 s’hauran contractat un total de 22 persones, de les quals 17 ja han estat contractades per un període de 12 mesos i estan exercint la seva nova posició laboral a l’ens. Les 5 restants es contractaran abans de finalitzar l’any.