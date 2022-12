La nova reforma del sistema de pensions estableix que la Seguretat Social implementarà noves ajudes de cara al 2023. A partir del mes de març vinent, aquells treballadors jubilats que compleixin una sèrie de requisits optaran a un complement de quantitat variable a la seva pensió. Aquest ‘plus’ s’aplicarà de forma automàtica, per la qual cosa les persones beneficiades no hauran de portar a terme cap tràmit de sol·licitud previ per poder obtenir aquesta nova prestació.

Requisits: edat i cotització El nou complement que Seguretat Social afegirà a les pensions actuals estarà dirigit a totes aquelles persones que hagin hagut de sol·licitar la jubilació anticipada al llarg dels últims 20 anys, la prestació dels quals seria inferior a l’actual. La quantitat exacta del ‘plus’, d’entre 4,5 i 82 euros, es determinarà «per la diferència entre la pensió reconeguda i la quantia que hauria rebut en el cas d’aplicar els nous coeficients reductors», tal com indica el diari ‘La Información’. Per obtenir aquesta ajuda, d’una banda, serà necessari haver complert 66 anys i 4 mesos. A més, també serà indispensable haver cotitzat un total de 37 anys i 9 mesos o menys per optar a aquest ‘plus’. Es pot destacar que en cas de superar aquesta quantitat d’anys cotitzats, la persona sol·licitadora podrà ser més gran de 65 anys. Així mateix, la persona interessada va haver de prejubilar-se entre l’1 de gener del 2002 i el 31 de desembre del 2021. Finalment, en aquells casos que la pensió no superi els 900 euros mensuals, aquest complement podrà cobrar-se amb 40 anys de cotització. Tràmit automàtic A partir del mes de març vinent, aquest nou ‘plus’ es començarà a aplicar de forma totalment automàtica a tots aquells pensionistes que compleixin els requisits anteriorment esmentats. Així doncs, no serà necessari portar a terme cap tràmit de sol·licitud previ a l’ingrés d’aquesta prestació.