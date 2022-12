Amb motiu de les festes nadalenques, l'associació Guimerà Comerç surt al carrer i oferirà a la clientela tot d’activitats.

Una de les propostes és el tió gegant, que aquest any arriba a la quarta edició. Serà al carrer des del 9 de desembre fins al 7 de gener del 2023, i que, un any més, els infants hauran d’alimentar cada dia. Els nens i nenes també disposaran d’unes cartes per escriure-hi els seus desitjos per a Ses Majestats els Reis d’Orient, que podran dipositar en qualsevol de les tres bústies que hi haurà en diferents punt del carrer Guimerà per poder fer arribar les missives als Reis.

Així, aquest dissabte, 10 de desembre, a la tarda, l’Orfeó Manresà oferirà una cantada al costat del tió, i el músic Iago Mediano Calvo, al violí, farà concerts per als vianants.

Les nenes i els nens de 5 a 13 anys podran participar, els dies 17 i 18 de desembre, entre les 11 del matí i les 2 del migdia, en els tallers infantils de manualitats de Nadal. Els materials que s’utilitzaran són tots reciclables, i es disposarà de pintures, papers de diversos colors i textures, tisores, motius nadalencs, i els treballs que facin seran adaptats a la seva edat i se’ls podran endur a casa seva.

El programa d’activitats també inclou concerts de jazz nadalenc del grup Bleus duet, els dies 18 i 23 de desembre, entre les 18.30 i les 19.30 h.

D’altra banda, els comerços associats de Guimerà Comerç regalaran tiquets d'aparcament als clients.

A més, el carrer disposarà d’il·luminació i música nadalenques durant tots els dies de les festes i d’un renovat guarniment de les jardineres del carrer amb nous vinils.