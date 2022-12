El grup de la Xarxa pel relleu agrari

Diferents actors implicats en el sector agrari han engegat iniciatives per intentar revertir la situació de manca de relleu per la seva incidència en la sostenibilitat i equilibri territorials.

Una d’aquestes és la Xarxa pel Relleu Agrari, integrada per persones i organitzacions (Associació Terra Franca, ARCA Associació d’iniciatives rurals de Catalunya, Associació Rurbans-Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, Neus Monllor, Consorci de l’Alta Garrotxai l’Associació Desenvolupament Rural Integral ADRINOC), que el mes passat va presentar en una jornada tècnica a la Vall d’en Bas la proposta «Estratègia per al relleu agrari a la Garrotxa i experiències territorials a Catalunya», en què s’ha definit un itinerari per orientar en el procés les persones que hi intervenen quan no hi ha un relleu natural. I l’objectiu és poder estendre la iniciativa a tot Catalunya.

Dirk Madriles, pagès i pastor ecològic d’ovelles i cabres a la masia la Ginebreda de Castellterçol i membre de l’associació Terra Franca, entitat integrada a la Xarxa, diu que «del relleu agrari tothom en parla però ningú no sap el que és. Per això vam crear la Xarxa pel Relleu Agrari, hi ha gent diferent perquè cadascú des del seu àmbit es dedica a tocar parts petites del problema, i tenim vocació d’actuar a tot el territori català». Afirma que l’anàlisi a la Garrotxa s’ha fet per veure què passa i, «tot i així, no hem arribat a identificar el que caldria fer i intentar promocionar un relleu agrari que és important que hi sigui».

A partir de les trobades informals que van iniciar, la primera el 2018 i l’any passat se’n va fer una a Manresa, Madriles explica que «va sorgir l’oportunitat de fer un grup operatiu, un mecanisme d’innovació tecnològic, per tenir un estudi innovatiu sobre el relleu agrari i vam decidir fer-ho a la Garrotxa, com un lloc de punt de partida, però el grup motor és el mateix a tot arreu».

Afegeix que «d’àmbit europeu hi ha línies d’estudi, les institucions europees constaten que hi ha manca de relleu. I es fan plans per intentar revertir-ho, però què vol dir relleu? Cal entendre que si el relleu va bé no costa tenir-ne. Però en l’àmbit rural les limitacions o els riscos són tan elevats que no és efectiu dedicar-se a pagès». «Per exemple, la tinença de la terra. Hi ha pagesos que no són propietaris, encara que vulguin trobar un relleu la finca és d’una tercera persona, la part propietària, no hi ha cap mena d’incentiu perquè els propietaris vegin de bon ull que l’explotació estigui en unes altres mans, i a la legislació espanyola domina l’economia de mercat i la terra és sagrada. És dels principals hàndicaps de cara al relleu agrari», considera el membre de Terra Franca.

Madriles assegura que «hem volgut ser molt pràctics, perquè les estadístiques ja sabem les que són, la direcció és claríssima. Per exemple, no existeix informació sobre els que pleguen, perquè sempre hem tingut el focus posat en els qui comencen. Perquè no només pleguen els de 85 anys, sinó que n’hi ha de 55» i caldria saber per què, perquè ells disposen dels coneixements de l’activitat que podrien transferir als que tenen darrere i fer un traspàs a la mateixa finca». Afegeix que també han trobat «que de joves n’hi ha molts, en canvi, tota la política d’ajuts a la primera instal·lació està dissenyada només per a un perfil clàssic, el de fill o filla d’agricultor o ramader». Amb tot, explica que «a la Garrotxa i en altres llocs, i al Pirineu molt, justament zones desafavorides, els perfils són totalment diferents. El 60% o 70% no venen de pagès, no tenen un background pagès, però no els atrau demanar les ajudes a la primera incorporació perquè està feta per al perfil tradicional i la majoria de compromisos no els poden assumir». Així s’ha pogut identificar la fase de finalització però també els diferents perfils de la fase d’incorporació, qui vol iniciar una activitat pel seu compte o qui vol reemprendre una empresa familiar, i «seria molt desitjable que els programes oficials tinguessin en compte la possibilitat que un jove volgués reemprendre agafant el relleu d’una persona que plega, havent-hi un intercanvi real i efectiu de plans de producció dels drets de producció de les instal·lacions, i del lloguer de la terra. Això és ciència-ficció», assegura Madriles.

La proposta que fan és la creació de grups de treball multidisciplinaris d’àmbit comarcal: «Que es trobi l’administració, l’Ajuntament, les entitat relacionades, consorcis comarcals..., que és el que hem fet a la Garrotxa», conclou Madriles.