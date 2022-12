Càmeres de vídeo a les empreses

Un tema permanent, de consulta i controvèrsia en les relacions laborals, és la utilització de càmeres de vídeo als centres de treball, tant privats com de les administracions públiques. Recentment, la sentència 119/2022 del Tribunal Constitucional ha tornat a posar d’actualitat la qüestió. El dret a la intimitat i la dignitat de la persona treballadora s’ha de compatibilitzar amb el de control de l’activitat que correspon a l’ocupador, però no s’exhaureix amb la simple informació de la instal·lació propera –o ja efectuada– de dispositius.

Quan les càmeres registren imatges dels perímetres i exteriors o espais interiors per motius de seguretat i possible vandalisme no hi sol haver cap problema. Tampoc si en espais d’afluència de públic es capten imatges de l’activitat que es desenvolupa amb la condició que a l’espai hi hagi informació que hi ha càmeres instal·lades. Per evitar furts i robatoris n’hi ha d’instal·lades en comerços, bancs i també, per exemple, als caixers automàtics i per raons de prevenció de riscos en tot tipus de supòsits.

Un altre àmbit on s’estan instal·lant de manera generalitzada és en el sanitari i sociosanitari. La fragilitat d’alguns malalts en hospitals –UCI , àrees d’internament psiquiàtric...– i residències geriàtriques –dependències severes– han impulsat la utilització d’aquest mitjà.

A aquestes modalitats cal afegir-hi les justificades, primordialment, en el control del procés de producció o de la gestió de la logística, en tot tipus d’empresa o centre de treball. Una mesura emparada en l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors que regula el dret de l’empresari al control de la prestació de treball.

La Llei 372018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, article 89, permet la utilització de càmeres de registre d’imatges i so a la feina, en ocasió de la relació laboral. Un del requisits consisteix que aquesta utilització ha de ser prèviament informada a les persones treballadores afectades i als seus representats legals. Aquest requisit informatiu no es compleix amb la simple menció que s’instal·laran els dispositius, ha de ser una informació justificativa completa per ser vàlida.

Aquesta informació ha de detallar quines, quan, on, com s’instal·laran, per a què s’utilitzaran, com s’emmagatzemaran, si es captaran només imatges o també so, quin és el responsable de la seva guarda i quan es destruiran les gravacions.

L’existència de relació laboral no eximeix, per ella mateixa, de les obligacions d’informar per part de l’empresa, ni la desaparició del dret a la intimitat de la persona treballadora –article 18 de la Constitució . També s’ha de respectar la prohibició d’enregistrament en lavabos, vestidors, menjadors i similars.

A més del dret a estar informats, la implantació de dispositius de videovigilància requereix, perquè pot comportar una restricció de drets fonamentals, estar justificada suficientment; únicament podran utilitzar-se per a la finalitat concordant amb la justificació.

Ser idònia: la mesura concreta ha de tenir una repercussió clara en la consecució de l’objectiu que pretén, necessària: resultar impossible aconseguir el resultat per mitjans menys invasius, i proporcionada: el nombre de dispositius, el temps, la focalització o excessiva individualització i d’altres factors ha de guardar relació amb l’objectiu informat, per exemple, gravar solament imatges si el so no és imprescindible quan aquest enregistrament té una protecció reforçada.