La Generalitat detecta irregularitats en més del 50% d’ofertes analitzades del Black Friday

El Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Consum i la Direcció General de Comerç, ha detectat possibles incompliments de la normativa de preus en més de la meitat dels gairebé 1.400 productes que ha analitzat durant les setmanes prèvies a les ofertes del Black Friday, que es va celebrar el passat 25 de novembre.

L’Agència Catalana de Consum ha descobert alteracions de preu en 454 productes dels 899 analitzats. Segons explica la Generalitat en un comunicat, el control de preus s’ha dut a terme per mitjà d’un monitoratge sobre productes oferts a internet, principalment en aquells sectors que tradicionalment ofereixen productes amb més descomptes en aquesta data:informàtica, telefonia, petit electrodomèstic o productes per a la llar.

D’acord amb la normativa vigent, les empreses que ofereixen productes amb reducció de preu –sempre que s’hagin venut anteriorment al mateix establiment en condicions habituals–, tenen l’obligació d’indicar, juntament amb el preu reduït, el preu anterior a l’aplicació de la rebaixa que ha de ser el més baix que hagin tingut productes idèntics durant els trenta dies anteriors a la promoció.

A més, la Llei del Codi de consum també estableix que correspon a l’empresa provar el compliment d’aquest requisit respecte als béns o serveis a preu reduït.

Després dels controls duts a terme per l’Agència, Consum ha detectat irregularitats en els comerços en línia pccomponentes.com, carrefour.es, euronics.es, fnac.es, miro.es, elcorteingles.es, mediamarkt.es, conforama.es i alcampo.es.

La Direcció General de Comerç (DGC), per la seva banda, ha inspeccionat 61 empreses, tant presencialment com online, i ha detectat entre un 50 i un 60% d’incompliments en els 488 productes analitzats. En concret, ha fet inspeccions físiques a 29 empreses i inspeccions en línia a 32 portals de venda a internet.

Segons la nota, les inspeccions de consum i la de comerç estan analitzant les dades recopilades durant les setmanes prèvies al 25 de novembre i en els propers dies s’adreçaran requeriments a les empreses en què s’han detectat incompliments de la normativa.

Actualment, el procediment de l’Agència es troba en la fase de diligències prèvies. Això significa que les empreses poden fer al·legacions o aportar informació, i finalment s’obriran els expedients sancionadors corresponents en tots aquells casos en què es constati una conducta infractora, per tal d’evitar que aquestes males pràctiques comercials es repeteixin en futures campanyes.

D’acord amb el Codi de consum, les pràctiques comercials deslleials que provoquen o poden provocar que les persones consumidores tinguin un comportament econòmic que d'una altra manera no haurien tingut, tenen la consideració de greus i, per tant, poden ser sancionades amb multes d’entre 10.001 i 100.000 euros, en funció de factors com ara el nombre de productes oferts que incomplien la normativa, el volum de vendes i el benefici obtingut amb la conducta infractora o el nombre de persones consumidores afectades.

Per altra banda, d’acord amb la normativa de Comerç, els controls impulsats vigilen la competència deslleial entre empreses, i les sancions podrien anar fins als 20.000 euros.

Campanyes per fomentar la compra reflexiva i planificada

En paral·lel a la tasca de control de mercat, els mesos de novembre, desembre i gener, coincidint amb les campanyes del Black Friday, el Nadal i el període tradicional de rebaixes d’hivern, l’Agència Catalana del Consum du a terme diverses campanyes informatives adreçades a tota la ciutadania per tal de fomentar un consum més reflexiu i planificat, defugint les compres impulsives que, sovint, acaben sent insatisfactòries.

En aquest sentit, es recomana elaborar llistes amb els productes que es necessiten i comparar-ne el preu en diversos establiments per identificar aquelles ofertes que realment s’adeqüen a les nostres necessitats, tant pel que fa al preu com a les característiques o funcionalitats dels productes en qüestió.

Un altra de les recomanacions és analitzar amb una mirada crítica la publicitat i evitar caure en el parany d’ofertes que inciten a comprar de forma poc meditada, sota reclams com ara “darreres unitats”, “oferta irrepetible” o “oferta a punt de caducar”.