El 80% dels comerços fotogràfics de l’Estat estan en risc davant la possible pèrdua de les fotos de carnet per al DNI. Pimec Comerç i Eufoto calculen que més de 2.000 botigues haurien d’abaixar la persiana i deixar uns 5.500 treballadors al carrer, si finalment tira endavant la proposta del Ministeri de l’Interior que les fotografies del nou DNI 4.0 es facin obligatòriament a les comissaries de policia. «Aquest servei genera uns ingressos d’uns 45 milions d’euros anuals a tot l’Estat i la seva pèrdua posaria en risc la subsistència del 80% de les botigues de fotografia», ha apuntat Eufoto, que reclama a l’administració que escolti les «propostes de valor i tecnològiques» del sector abans de prendre qualsevol decisió al respecte.

«Estem davant d’un sector dinàmic i unit, acostumat adaptar-se a les noves circumstàncies», assenyala la directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez. «Ha superat una crisi sanitària, pateix la falta del relleu generacional i ara, si tira endavant aquesta iniciativa, serà un atac a la línia de flotació de molts comerços», continua Mínguez. La sectorial i Eufoto afirmen que no hi ha cap país de la UE en què les fotografies per a documents oficials es realitzin en les comissaries, sinó que es fan a les botigues de serveis fotogràfics, fotògrafs i fotoràpids, com s’ha fet de manera tradicional.

Per tot plegat, l'Associació d'Empreses del Sector Fotogràfic (Eufoto) impulsa una plataforma digital que permetrà a tots els establiments fotogràfics accedir a un sistema d'enviament i allotjament segur de les imatges, que en preservarà la seguretat i inviolabilitat. "El sector continua creixent i invertint per transformar-se i adaptar-se a la nova realitat. Hem desenvolupat una plataforma digital que posem a la disposició del Ministeri de l'Interior per així poder conservar el negoci dels DNI, com a la resta de països europeus", remarca el president d'Eufoto, Juan Mendizábal.