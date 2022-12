Empresa i Treball presenta a Manresa un programa de formació contínua a mida de les empreses

El secretari de Treball del departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaixa, i la directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, es reuneixen durant el dia d'avui amb representants de de diversos sectors econòmics del territori central per presentar els nous programes de formació per a persones en actiu. Es tracta de Conforcat a Mida i Projecta't, adaptats a les necessitats del teixit productiu local.

De fet, la reunió ha aplegat al migdia els gremis i associacions d'hostaleria del Bages, Anoia, Moianès, Berguedà i Solsonès, que han traslladat a Vinaixa i Rectoret les necessitats del seu sector per a la formació de treballadors. Més tard, s'ha mantingut una altra reunió amb representants de la indústria del territori i a la tarda la visita serà amb les associacions de polígons industrials de Manresa. Conforcat a Mida s'adreça principalment a les empreses del sector industrial, hostaleria, turisme i serveis a les persones i pretén millorar la productivitat de les plantilles i la competitivitat d eles empreses. Al conjunt de Catalunya, el programa, al qual enguany s'han destinat 3,6 milions d'euros, beneficia 11.300 persones. Segons Vinaixa, l'èxit de la convocatòria ha comportat un increment molt notable de la dotació del programa per al proper exercici, fins als 21 milions d'euros per al conjunt del país. A la Catalunya Central, 624 treballadors es formen amb aquest programa, al qual han respòs sis empreses i entitats del territori, que han rebran prop de 180.000 euros en subvencions per a la formació a mida. Per la seva banda, Projecta't està dissenyat per proporcionar assessorament i orientació professionals a les persones ja ocupades. El consorci ha destinat enguany 10 milions d'euros perquè un mínim de 8.000 persones disposin de recursos mitjançat un centenar d'unitats d'orientació distribuïdes per tot Catalunya.