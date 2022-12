Berga ha acollit aquesta tarda al Casal Cívic i Comunitari la presentació de la seu del Berguedà de la nova Oficina Accelera Pime (OAP) Rural de la província de Barcelona, que s'ubicarà a la ciutat i que té per objectiu ajudar els autònoms i empreses de la comarca a iniciar processos de digitalització i/o transformació digital, així com a ajudar-los a contractar solucions tecnològiques.

Han donat la benvinguda a l’acte Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, i Montse Ficapal, secretària territorial de Pimec Catalunya Central. La presentació de l'OAP Rural i la seva seu al Berguedà ha estat a càrrec d’Albert Torras, tècnic assessor del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, i Andreu Bru, director de Tecnologia i Innovació de Pimec. L’assessora tecnològica de l'OAP Rural del Berguedà, Esther Boixader, ha fet la descripció del catàleg de serveis i activitats que s’oferiran.

Lluís Valls ha valorat «positivament» l’obertura de l’oficina a Berga, que tindrà la seu a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Valls ha volgut destacar que «la digitalització es pugui consolidar» i que «tenim l’oportunitat de tenir coneixement al territori, poder fer valoracions individualitzades d’aquests projectes professionals i observar les tendències que es poden aplicar en aquests negocis, projectes i a la vegada veure quines són les oportunitats que permeten a les indústries del nostre territori diversificar. I si estem diversificant, estem consolidant».

Per la seva banda, Andreu Bru ha afirmat que amb la inauguració a les oficines de l’Agència «descentralitzem. Anem allà on hi ha les empreses on normalment no va ningú a ajudar-les, a assessorar-les o acompanyar-les». Bru explica que «el programa de les oficines Accelera de la pime rural que se’ns va proposar des de Red.es són fons europeus i el que fem és intentar que el màxim d’aquests diners en suport en forma de personal arribi a les empreses del territori, en aquest cas el Berguedà».

La xarxa d’oficines està impulsada per Red.es, entitat pública empresarial del Ministeri d’Afers Econòmics i de Transformació Digital, i recentment es va fer convocatòria pública de subvencions per implantar oficines en àmbits anomenats rurals, en municipis de menys de 20.000 habitants, i la Diputació de Barcelona participa en el projecte que ha sol·licitat Pimec, que és qui implanta les oficines i les dota de personal.

Albert Torras ha posat l'èmfasi en el fet que «nosaltres hem volgut contribuir en el projecte per arribar a les empreses dels municipis més petits a través del que hem anomenat Antenes, que són els centres locals de serveis de les empreses que en el cas del Berguedà és l’Agència, que són els que tenen capacitat d’arribar a aquestes empreses. Torras ha explicar que per posar-se en contacte amb l’oficina «s’ha d’accedir a la web i demanar hora i es pot ser atès presencialment a l’oficina de l’Agència, els dijous al matí, o per videoconferència, pel que a fa a l’assessorament més personalitzat, però l’oficina també organitzarà seminaris de sensibilització sobre la digitalització, trobades de networking amb empreses digitalitzadores que els puguin ajudar. I altres sessions més informatives sobre determinades tecnologies que puguin ser d’interès».