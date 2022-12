L’Era i l’Escola Agrària de Manresa omplen en les jornades Agroecopyr

Més d’un centenar de persones han participat, entre dimarts i ahir, en les jornades que l’associació L’Era i l’Escola Agrària de Manresa han organitzat sobre l’agricultura del carboni amb un dels principals referents francesos d’aquesta nova tendència agrària, Konrad Schreiber. Aquest enginyer agrònom és la cara més popular del moviment Sòl Viu. Les pràctiques que difon es basen en l’observació detallada i minuciosa de la simbiosi de les plantes amb el sòl i la seva microbiologia, produint, consumint i reciclant sense pèrdues energètiques ni materials, en un cicle tancat perfecte. Schreiber ha centrat les seves ponències en dos temes:la gestió del nitrogen i el carboni en cultius extensius sobre sòl viu , i el desherbatge biològic i gestió d’herbes en cultius extensius.

Per revertir el canvi climàtic, Schreiber també perquè l’agricultura recuperi tots els residus que generen les ciutats.

Les sessions han estat possible gràcies a l’aliança de l’Escola Agrària de Manresa -en el marc de les Jornades del Pla de Transferència Tecnològica del Departament d’Acció Climàtica- i el projecte Agroecopyr, de l’associació L’Era.

Konrad Schreiber és el primer dels experts que visiten Catalunya en el programa d’intercanvis transpirinencs Agroecopyr, impulsat per L’Era, i a través del qual l'associació vol divulgar les pràctiques agronòmiques vinculades a l’anomenada agricultura del carboni, que té per objectiu capturar aquest element en el sòl o en forma de biomassa en els arbres per ajudar a revertir el canvi climàtic. La reducció de les llaurades i del treball de la terra, la utilització de cultius de cobertura, la sembra directa sense utilitzar herbicides, els sistemes agroforestals i agro-ramaders són exemples d’aquestes pràctiques. Ja hi ha pagesos que les estan duent a terme i estan fent proves que es poden divulgar i compartir. Per poder-les conèixer, L’Era i l’associació francesa Arbre et Paysage 66 han previst xerrades i visites a banda i banda dels Pirineus.

El mes de febrer es visitaran VerdCamp a Cambrils, cal Pauet a l’Espunyola, Aurora del Camp a el Masnou i cal Notari a Sant Boi de Llobregat. Les visites a França estan previstes pel novembre del 2023.

El projecte Agroecopyr té un pressupost de 25.000 euros i està finançat per la Comunitat de Treball dels Pirineus.