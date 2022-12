L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest dimecres la dada definitiva de l’IPC del mes de novembre, que marca l’increment que experimentaran les pensions a partir de l’any que ve. Les prestacions contributives –per llei– i les no contributives –per decisió del Govern– s’apujaran un 8,5% a partir de l’1 de gener del 2023. Més de 10 milions de persones es beneficiaran de l’esmentada revalorització, introduïda en l’última reforma de les pensions aprovada el 2021.

L’actual legislació estableix que les pensions es revaloritzaran cada any en funció a la mitjana de les dades de variació interanual de l’IPC entre el desembre de l’any anterior i el novembre del present. I del càlcul resultant surt la dada definitiva segons la qual s’apujaran les pensions l’exercici posterior. L’any anterior, per exemple, la mitjana entre el desembre del 2020 i el novembre del 2021 va ser del 2,5% i així van pujar les pensions des de l’1 de gener d’aquest any.

La revalorització de les pensions el 8,5% per a l’any que ve tindrà un cost aproximat de 13.700 milions d’euros addicionals per a les arques de la Seguretat Social. És a dir, si la pensió mitjana de jubilació és actualment d’1.141,63 euros (segons la nòmina de l’octubre), a partir del gener s’apujarà a 1.238,7 euros, uns 97 euros d’increment mitjà.