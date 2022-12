Manresa agrupa els serveis d'inserció laboral juvenil en un nou espai al Joan Amades

L'Ajuntament de Manresa ha presentat avui Manresa Treball Jove, un nou punt d'atenció que agrupa els diversos serveis per a la inserció laboral de les persones d'entre 16 i 29 anys de la ciutat. El nou espai s'ubica al centre cívic Joan Amades, que acull l'Oficina Jove del Bages, on ja s'atenen altres necessitats juvenils.

El nou servei es va posar en marxa el passat mes de setembre, i des d'aleshores i fins al passat 14 de novembre s'han atès 87 joves, tant de forma individual com en petits grups, als quals se'ls han ofert tècniques de recerca de feina i se'ls ha ajudat a perfilar les seves competències professionals, segons han explicat aquest matí les regidores d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz, i la d'infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega en un acte celebrat a la seu del nou espai.

L'objectiu de Manresa Treball Jove, han explicat Cruz i Ortega, és orientar els joves en matèria d'ocupació, ja sigui en recerca de feina com en la inscripció en borses de treball o en el disseny i la formalització d'una idea emprenedora o obrir un negoci, a més d'oferir assessorament en drets i deures laborals i programes públics d'ocupació i formació especialitzada per a aquesta franja d'edat. El nou espai dona continuïtat als tallers i accions formatives que ja es fan en centres educatius i altres espais municipals. Així, entre d'altres, s'ofereixen tallers com "El meu primer CV: estàs a punt per treballar?" o un sobre competències professionals que s'elabora mitjançant jocs de taula per descobrir les capacitats i habilitats dels joves demandants. El nou servei permetrà també interactuar amb d'altres adreçats també als joves que s'ofereixen al Joan Amades, amb l'assessoria d'educació el de benestar emocional Èmfasi, inaugurat justament aquesta mateixa setmana, segons ha apuntat Ortega.

A començaments de l'any vinent, s'estrenarà al Joan Amades l'anomenat Espai de Recerca de Feina, una aula d'atenció en grup per atendre consultes i dubtes dels joves a l'hora de trobar feina. Per contactar amb el nou servei cal fer-ho mitjançant cita prèvia a traés del correu treballjove@ajmanresa.cat, entre d'altres. El servei està atès per dos professionals especialitzats en orientació i inserció laboral. Manresa Treball Jove no s'integra, de moment, en la nova agència de ProManresa, presentada recentment, i que agrupa tots els serveis vinculats a la recerca d'ocupació de la ciutat (com el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació, CIO). ProManresa té previst d'ubicar-se a l'Anònima a partir del 2024 i en aquest temps es decidirà, segons Cruz, si es completa també el trasllat de Manresa Treball Jove a l'equipament del Barri Antic.

Cristina Cruz ha explicat que aquest nou servei pretén ser una eina de lluita contra la precarietat laboral en aquest grup d'edat, que aquest 2022 suposa el 21,1% del total de la població aturada de Manresa. Amb tot, el percentatge, ha remarcat Cruz, s'ha aconseguit retallar gràcies a la reforma laboral, ja que el 2020 se situava en el 25,8%. Segons les dades municipals, la contractació indefinida en la franja entre els 20 i els 35 anys ha passat del 9,9% del 2021 al 33,3% enguany. Amb tot, un percentatge inferior a la mitjana catalana, ja que enguany aquest s'ha situat en el 40,5% al conjunt del país. L'increment en la contractació indefinida s'ha deixat notar especialment en la franja dels menors de 20 anys, que a la capital del Bages ha passat del 5,8% del 2021 al 35,7% enguany, el percentatge màxim en el conjunt de franges d'edats de menors de 35 anys. Aquest 2022 s'han signat un total de 2.529 contractes entre els joves de 16 a 34 anys, gairebé quatre-cents més que l'any passat (quan falta tancar el conjunt del 2022). Del total, 1.275 han estat homes i 1.254 dones.