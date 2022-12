El CFP de Manresa obre el procés d’inscripció per als cursos de l’any 2023

El Centre de Formació Pràctica (CFP) ja ha obert el procés d’inscripció als cursos de formació ocupacional que oferirà l’any que ve. Es tracta, segons avança el centre, de quatre programes formatius de llarga durada que sumen gairebé 2.500 hores de formació sense cap cost per a l’alumne i orientada a trobar una feina al sector del metall.

A més, el CFP informa que també es portaran a terme dos cursos adreçats específicament a joves i el programa de formació dual en Mecanització per arrencament de ferritja. Serà la segona edició d’un curs pioner en el qual els alumnes fan una part de la formació treballant en una empresa, en una fórmula que, insisteix el centre, «ofereix importants avantatges tant per als alumnes, que reben un salari mentre es formen i a més aprenen d’una manera totalment pràctica, com per a les empreses, que poden conèixer i formar un possible treballador abans d’incorporar-lo».

Pel que fa als cursos ocupacionals, se’n farà un de «Mecanització per arrencament de ferritja», de 630 hores i que tindrà dues edicions, en horari de matí o de tarda. Aquest curs s’iniciarà el dia 16 de gener per l’edició de matí i el 13 de març per la de tarda. Un altre curs serà el de «Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i maquinària industrial», que tindrà 730 hores i que començarà el 13 de febrer. També es farà un curs de «Disseny de productes de fabricació mecànica», de 700 hores i que començarà el 22 de febrer. Tots quatre cursos formen uns perfils professionals molt buscats per les empreses del sector del metall del territori, que sovint es troben amb grans dificultats per cobrir certs llocs de treball.

Per a joves, hi haurà un curs d’«Operacions auxiliars de fabricació mecànica», que forma part de la convocatòria Singulars i s’iniciarà el 6 de febrer; i un altre de «Muntatge i posta en marxa de maquinària i béns d’equip», que començarà l’11 d’abril. Els cursos s’adrecen a persones a l’atur, però també poden fer-los les que estan ocupades.