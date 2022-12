Els sindicats de Seat han advertit als directius de la firma automobilística que no signaran la pròrroga de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que els han plantejat si aquesta restricció de la mà d'obra es combina amb un augment de la producció. Segons els sindicats, els plans de l'empresa passen per mantenir l'ERO fins a finals de març de l'any vinent i, en paral·lel, durant el mes de febrer, augmentar la producció actual de la línia del Seat Leon i el Cupra Formentor de 640 a 760 cotxes diaris, però sense incrementar torns. Segons UGT i CCOO, la direcció justifica la pròrroga de l'ERO en el fet que es manté la crisi de semiconductors i subministrament de peces.

Aquest dijous ha començat el període de consultes per a la pròrroga de l'ERO, que l'empresa reclama perquè, a conseqüència d'aquesta crisi, hi ha un volum "alt" de cotxes inacabats. Empresa i sindicats han identificat fins ara 47 peces que afecten les 3 línies de producció de Martorell.

D'aquí que la direcció de la firma vegi justificat un ERO per causes productives (els detalls del qual es concreten en 50 dies màxims de tancament, 175 torns i 10.310 persones com a màxim afectades) i per causes organitzatives (si se segueix amb l'escenari actual de dos torns a la línia 1 -Ibiza / Arona-, dos torns a la línia 2 -León / Formentor- i un torn i mig a la línia 3 -Audi A 1-, a més d'un màxim de 900 persones afectades al dia que podrien arribar a ser 3.000 diàries en l'escenari d'un torn per línia).

En paral·lel, però, la direcció preveu que durant el mes de febrer s'augmenti la producció actual de la línia 2 de 640 a 760 cotxes diaris sense incrementar torns. És aquest el punt de principal discrepància entre ambdues parts, atès que els sindicats consideren que no pot conviure l'ERO amb l'increment de productivitat. La proposta d'UGT i CCOO és que l'augment de producció de la línia dos vagi acompanyat d'un augment també de torns, de dos a tres.

"Només si l'empresa retira aquesta mesura entrarem a negociar el Pla Social de l'ERO per reduir l'impacte negatiu a la plantilla afectada, garantint el 100% de les 4 pagues extres i de les vacances, el complement salarial a la prestació de desocupació com a mínim fins al 93% del salari, etc.", afirmen els dos sindicats en un comunicat conjunt.

Segona plataforma elèctrica a Martorell

D'altra banda, la direcció de Seat va traslladar ahir als sindicats "l'aposta i estudi" per valorar la producció a Martorell, a partir de l'exercici 2026 – 2027, d'una segona plataforma 100% elèctrica d'un segment gran. UGT i CCOO consideren que aquesta plataforma és "necessària" per aconseguir la rendibilitat de la planta de Martorell i la viabilitat de Seat com a companyia.

El model se sumaria als de la plataforma Small BEV i, segons l'opinió de la direcció, evitaria problemes d'ocupació a mig-llarg termini. El projecte s'hauria d'assignar en les rondes de planificació del 2023 o el 2024 i CCOO i UGT han demanat que sigui de la marca Cupra.