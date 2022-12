L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va reconèixer dimarts al vespre la trajectòria d'empreses i comerços del municipi, en què va premiar les que han destacat per la seva solidaritat i responsabilitat social, el foment de la cultura i les tradicions, el foment dels valors de comerç de proximitat i trajectòria comercial, la innovació i desenvolupament i la projecció del territori.

Els primers guardons de la nit van distingir la trajectòria de les empreses i comerços implantats al municipi. En la trajectòria de 25 anys es va premiar Automatizaciones y Movimiento Industrial S.L. (AYMI), La Sirena Alimentación Congelada S.L.U. i Planxisteria Mecànica Sant Fruitós C.B.

L'empresa A. Raymond Tecniacero S.A.U. va ser reconeguda pels seus 50 anys d'activitat al municipi i Unió Integral Alimentària S. A. (Casa Tió) i la Cooperativa La Agrícola van recollir el reconeixement pels seus 106 i 129 anys de trajectòria respectivament.

També es va distingir les empreses TRS Perruquers i Wedoit Engineering S.L.U. per la seva consolidació després de 5 anys d'implantació.

Posteriorment, van arribar els guardons en les diferents categories. El premi a la solidaritat i responsabilitat social va ser per a The Cyclery S.L. i Boixadós Envasos Metàl·lics. Elena Vers Estudi de Pilates i Ingimec Ingenieria S.L van ser premiades per la seva innovació i desenvolupament. Les empreses Navidecor i Tecnologias Aplicadas del Maíz S.L. van obtenir el guardó pel foment de la cultura i les tradicions i el premi al foment dels valors de comerç de proximitat va ser al forn Fet de Farina. Finalment, l'Agropecuaria Catalana SCCL i l'habitatge turístic Cal Bosquet van obtenir el guardó a la promoció i projecció del territori.

En l’acte també es va reconèixer la trajectòria comercial de santfruitosencs i santfruitosenques que han suposat un actiu pel seu arrelament al municipi. Els guardonats van ser Antoni Masana, de Sarauto, Antònia Moya Medina, de Foto Isidre, Joan Martínez, de Fundición Martínez i Roser Ferrer de Llibreria Ferrer.

Finalment, durant la gala es va fer un reconeixement i agraïment per la tasca duta a terme en la gestió de les actuacions durant els incendis del mes de juliol a les ADF, a Protecció Civil i a l'associació de comerciants en representació del comerç del municipi.

L'acte va ser encapçalat per l'alcaldessa del municipi, Àdria Mazcuñan i Claret, i el regidor de promoció econòmica, Felip Echarri, i va tenir la presència de la vicepresidenta primera consellera de l'Àrea de Presidència, Vicepresidència i Projectes Estratègics del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés i Ribera, com a representant de Pimec Catalunya Central, Montse Ficapal, el president d'APAES, Ferran Boixadós i el president de l'Associació Comerciants, Jaume Plans. També hi van prendre part representants del món del comerç i del teixit empresarial tant del municipi com de la comarca.