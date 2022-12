Renfe invertirà 850 milions d'euros en la compra de 97 trens per a Rodalies. L'operadora ha firmat un contracte amb Alstom, Stadler i CAF en un acte amb els directius de les companyies a Barcelona. A més, en els propers dies l'operadora pública encarregarà quatre trens més per la xarxa catalana. Els nous trens incorporen millores com wifi i endolls, seients més còmodes i espais per als més petits i zones per a bicis. Els combois tindran capacitat per a un 20% més de places, fins a 900, i "permetran augmentar la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei", segons la ministra de Transports, Raquel Sánchez. D'altra banda, ha criticat l'"immobilisme" del Govern per negar-se subscriure el contracte programa amb Renfe.

Una part de la producció de nous combois es farà a la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua, que s'encarregarà de fabricar 49 trens de 100 metres. Els prop de 100 trens encarregats estaran acabats d'aquí a 7 a 8 anys, segons ha dit el president de Renfe, Isaías Táboas a l'acte de signatura, que s'ha celebrat a la base de manteniment integral de Renfe al barri de Sant Andreu de Barcelona. El directiu ha defensat que "els trens nous són una garantia de fiabilitat" i ha detallat que l'1% de les incidències de puntualitat es poden atribuir als trens, que tenen una antiguitat mitjana de 20 anys. En tot cas, Táboas ha defensat que les dades mostren un índex de puntualitat del 93%. Amb aquestes compres i la millora de la xarxa en obres com la de la Sagrera, l'operadora espera poder passar 400.000 a 600.000 usuaris diaris a Rodalies el 2030. Crítiques al Govern Durant l'acte de signatura dels contractes entre operadora i empreses, la ministra ha defensat que la inversió és "històrica" i ha lamentat que la gestió de Renfe no està "normalitzada a Catalunya" perquè l'empresa proveïdora del servei no té un contacte que el vinculi amb el seu client, el Govern. "Davant l'enquistament absolutament incomprensible i l'immobilisme hem hagut d'articular un mecanisme per fer possible l'adquisició de trens que aniran destinats a Rodalies de Catalunya", ha dit Sánchez. Sánchez ha tornat a demanar al Govern que subscrigui el contracte programa amb Renfe i ha acusat l'Executiu de defensar un "enquistament absolutament incomprensible". En aquest sentit, el president de Renfe ha agraït a Sánchez que hagi "batallat" per autoritzar l'operadora a comprar els trens encara que no hi hagi firmat el contracte programa i sense que l'empresa s'arrisqui a endeutar-se.