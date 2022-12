Els graduats en FP tenen un atur 30 punts inferior al del conjunt de joves de 16 a 24 anys, amb una inserció laboral del 52,05%, segons l'Estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 20022. En concret, el 12,28% de graduats en FP busquen feina, quan la mitjana d'atur juvenil és del 42,26%. D'altra banda, la inserció ha millorat en comparació amb l'estudi anterior, situant-se set punts per sobre de la del 2021 i confirmant la recuperació de la pandèmia. En el cas de l'FP dual la inserció puja al 61%. L'estudi revela també un increment dels graduats, en concret 3.200 més que el curs anterior i un total de 53.590.

L'estudi mostra que un 33,57% dels titulats enquestats treballen i el 18,48% estudien i treballen. D'altra banda, el 35,67% dels graduats en formació professional continuen estudiant. Això fa que el percentatge de continuïtat formativa se situa en el 54,15%.

Pel que fa a l'FP dual, el curs 2021-2022 hi va haver 11.288 alumnes matriculats, 3.547 més que el curs anterior i un 21% del total d'alumnes de segon curs d'FP. La inserció laboral d'aquest col·lectiu és del 61,47%, gairebé cinc punts per sobre de la darrera enquesta. Un 41,30% dels enquestats només treballa, mentre que un 20,17% ho compagina amb l'estudi. Hi ha un 9,52% dels graduats en modalitat dual està buscant feina, per sota del 12,28% del conjunt dels ensenyaments professionals.

Més inserció amb un grau superior i més contractes indefinits

Per tipologia d'estudis, la inserció laboral és superior entre les persones que cursen un grau superior, que és d'un 64,39%. La dels graus mitjans és del 39,14%. Segons l'estudi, això és així perquè la majoria dels estudiants de grau mitjà opten per continuar estudiant. Els que fan opten principalment per fer un grau superior (82,66%), mentre que un 9,06% opta per un altre grau mitjà. En el cas dels que han fet un grau superior, un 61,41% va a la universitat i un 22,41% cursa un altre grau superior.

L'empresa de pràctiques és la primera via per trobar feina per als graduats superiors, amb un 24% del total. Per als graduats mitjans, la xarxa personal és la via per a un 23,45% dels que obtenen el títol.

Pel que fa als contractes, puja la modalitat indefinida en els dos casos: del 36,23% al 46,07% e entre els graus superiors i del 26,27% al 35,20% en els graus mitjans.

Les graduades cobren menys que els graduats

El estudi conclou també que es manté el biaix de gènere en la retribució dels graduats en FP. En línies generals, un 45,21% dels graduats superiors declaren ingressar mensualment fins a 1.200 euros, un 37,2% entre 1.200 i 1.500 i un 17,47% més de 1.500. En el grau mitjà, un 28,85% obtenen mensualment ingressos nets mensuals d'entre 1.200 ii 1.500 euros, mentre que el 10,37% se situa per sobre dels 1.500.

Si es comparen els dos sexes, s'observa que hi ha més dones en la franja baixa d'ingressos i més homes en la franja alta. Així, en el grau superior són un 6,90% les dones que cobren més de 1.500 euros, un 27,34% les que perceben entre 1.200 i 1.500 i, en canvi, un 65,76% les que obtenen fins a 1.200 euros.

Indústries extractives la que obté més inserció

El treball mostra que hi ha16 famílies professionals d'FP que superen el 50% d'inserció laboral. En primer lloc hi ha indústries extractives, amb un 80%; seguit d'energia i aigua (67.9%), química (65,37%), instal·lació i manteniment (62,76%) i fusta, moble i suro (62,16%) i els ensenyaments esportius (60,93%). En canvi, Imatge i so i Seguretat i Medi ambient són els que concentren més persones buscant feina.

Cambray aposta per millorar l'orientació

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha reconegut que cal millorar l'orientació perquè hi ha vacants en cicles que tenen una incorporació immediata al mercat de treball. Així, ha dit que l'objectiu és millorar la qualitat i no tant la quantitat i trobar un equilibri entre les aptituds dels joves i les necessitats del mercat de treball. "Alguna cosa hem de fer, hem de reaccionar ràpid", ha dit, al mateix temps que ha explicat que des del Govern s'han impulsat un seguit de mesures en aquesta línia.

De la seva banda, el president del Consell General de Cambres, Jaume Fâbrega, ha posat en valor que l'empresa i el món formatiu estan cada cop més a prop i ha apostat perquè així continuï sent. Segons l'estudi actualment hi ha 36.473 empreses implicades en l'FP del país, 1.123 centres i 106.260 alumnes.

El 91,5% dels alumnes asseguren que acceptarien una feina on han fet les pràctiques i el 89,5% dels tutors recomanarien la seva contractació.