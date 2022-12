L’Ajuntament de Manresa entrega els diplomes als participants en el segon Tastet d’Oficis +16 2022

L'Ajuntament de Manresa ha lliurat aquest divendres a la tarda els diplomes als 12 joves d’entre 16 i 22 anys que han participat en la segona edició d’enguany del Tastet d’Oficis +16, un projecte impulsat des de ProTreball —el servei d’ocupació de l’Ajuntament de Manresa— que des del 201 9 ofereix formació a joves d’entre 16 i 22 anys en situació irregular per tal de promoure que puguin trobar una feina. El programa inclou diferents tastets d’oficis, amb la voluntat que adquireixin experiència i desenvolupin capacitats. Els joves també fan formació en economia domèstica i en llengua catalana, i se’ls ofereix orientació laboral.

En aquesta segona edició del 2022, al llarg de 100 hores, els participants han fet bona part de la formació a través del projecte Llums a l’Ombra, impulsat per les cooperatives Cultura del Bé Comú i La Codornella, que ha permès que puguin adquirir conceptes bàsics d’electricitat, electrònica, bricolatge, impressió 3D i reparació d’aparells a través d’un taller per crear llums de Nadal. El resultat d’aquest procés ha estat la instal·lació lumínica del carrer Cap del Rec, inspirada en el ramal de la Sèquia que arribava en aquest vial. La instal·lació està equipada amb sensors de moviment per estalviar energia i activar la màxima potència al pas de la gent. Excepte l’electrònica, ha estat realitzada amb materials reciclats (matalassos i m ànegues LED).

L'acte d'entrega de diplomes ha tingut lloc a la seu del ProTreball de l'Ajuntament, amb la presència de personal tècnic, de responsables del projecte Llums a l'Ombra i de la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas. En acabat, els i les joves s'han traslladat al carrer del Cap del Rec per fer una foto de família, a la qual s'hi ha unit la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega Juncosa.

El programa Tastets d’oficis +16 d’aquesta tardor haurà estat el segon d’aquest 2022. La primera edició d’enguany es va fer de març a juny, amb 12 participants que van fer formació en cuina, manipulació d’aliments, primers auxilis i de cambrer. També van rebre orientació laboral, classes de català, informàtica i d’economia domèstica. Altres anys també s’han fet tastets en perruqueria, llauneria, animació sociocultural, reparació de petits electrodomèstics, imatge digital o manteniment, entre altres.

Llums a l’Ombra

Llums a l’ombra és un projecte intercooperatiu que proposa la creació de llums a Nadal per a carrers comercials a través de la recuperació d’aparells, la intervenció amb col·lectius diversos i amb l’objectiu de generar consciència transformadora sobre temes d’inclusió, consum i sostenibilitat, segons explica l'Ajuntament de Manresa. A banda dels joves del Tastet d’Oficis, el projecte ha rebut altres joves de la ciutat durant els mesos de setembre i novembre.

El projecte és iniciativa de Cultura del Bé Comú i La Codornella i ha comptat amb el suport tècnic i econòmic de l’Ajuntament de Manresa, a través de ProTreball i també de l’Oficina Jove i l’Espai Jove. També ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, el premi Simeó Selga de Rotary Manresa-Bages i Aigües de Manresa, a més de la col·laboració de L'Antic, l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Antic, Vic-Remei i Escodines, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, la Cambra de Comerç de Manresa, Càritas Arxiprestal de Manresa, Creu Roja Manresa, Els Carlins, la Fundació EMI Manresa, Nació Manresa, PIL Bages, Taula d'Arts Visuals - Catalunya Central, l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants, la UBiC de Manresa i la UPC Manresa.